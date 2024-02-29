مجلس الأمن يجتمع الليلة بشأن غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 29 شباط (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الليلة، جلسة مغلقة بطلب من الجزائر بشأن الأحداث في غزة.

وحسب برنامج اجتماعات الأمم المتحدة المحدث، فإن جلسة مجلس الأمن بشأن "الشرق الأوسط"، ستكون الساعة الرابعة والربع بتوقيت نيويورك، أي الثانية عشرة والربع بعد منتصف الليل في الأردن.

--(بترا)

م د/أس

29/02/2024 21:01:34