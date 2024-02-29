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ورشة عن التنظيم الإداري للأندية والهيئات الشبابية في محافظة إربد

2/29/2024 2:42:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 29 شباط (بترا) نظمت مديرية شباب محافظة إربد في بيت شباب إربد اليوم، ورشة عمل بعنوان" التنظيم الإداري للأندية ومنصة تكامل"، وذلك بمشاركة أمناء سر الأندية في محافظة إربد وبحضور مدير الشباب يحيى المومني ومدير الأندية والهيئات الشبابية خالد مصطفى ورئيس قسم الحوكمة أدهم دهيم.
وتحدث مصطفى عن أبرز التعديلات التي طرأت على نظام ترخيص وتسجيل الأندية، وعن التعليمات التنظيمية الصادرة في عمل الأندية.
كما استعرض اختصاصات أمين السر حسب النظام وأهمية توفر السجلات الإدارية والمالية في النادي وضرورة تفعيلها.
بدوره أكد المومني، أن النادي مؤسسة وطنية من مؤسسات المجتمع المدني، وأن النادي ليس فقط رياضيا بل يجب التركيز على الجوانب الأخرى ومنها الثقافية والاجتماعية، وعلى النادي اتباع أصول المخاطبات الرسمية ليتسنى للمديرية اتخاذ الإجراءات والمخاطبات قبل تنفيذ الأنشطة بفترة لا تقل عن 48 ساعة، وتزويد المديرية بمحاضر الجلسات للإطلاع عليها وتوثيقها.
--(بترا)
ع ع/م د/أس
29/02/2024 20:44:48

MENAFN29022024000117011021ID1107918864

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