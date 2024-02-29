ورشة عن التنظيم الإداري للأندية والهيئات الشبابية في محافظة إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 29 شباط (بترا) نظمت مديرية شباب محافظة إربد في بيت شباب إربد اليوم، ورشة عمل بعنوان" التنظيم الإداري للأندية ومنصة تكامل"، وذلك بمشاركة أمناء سر الأندية في محافظة إربد وبحضور مدير الشباب يحيى المومني ومدير الأندية والهيئات الشبابية خالد مصطفى ورئيس قسم الحوكمة أدهم دهيم.
وتحدث مصطفى عن أبرز التعديلات التي طرأت على نظام ترخيص وتسجيل الأندية، وعن التعليمات التنظيمية الصادرة في عمل الأندية.
كما استعرض اختصاصات أمين السر حسب النظام وأهمية توفر السجلات الإدارية والمالية في النادي وضرورة تفعيلها.
بدوره أكد المومني، أن النادي مؤسسة وطنية من مؤسسات المجتمع المدني، وأن النادي ليس فقط رياضيا بل يجب التركيز على الجوانب الأخرى ومنها الثقافية والاجتماعية، وعلى النادي اتباع أصول المخاطبات الرسمية ليتسنى للمديرية اتخاذ الإجراءات والمخاطبات قبل تنفيذ الأنشطة بفترة لا تقل عن 48 ساعة، وتزويد المديرية بمحاضر الجلسات للإطلاع عليها وتوثيقها.
--(بترا)
ع ع/م د/أس
29/02/2024 20:44:48
MENAFN29022024000117011021ID1107918864
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