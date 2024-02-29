مصر تطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وامتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 29 شباط (بترا)- طالبت مصر الأطراف الدولية الرئيسية ومجلس الأمن، ولا سيما الدول التي تعيق قدرة المجلس على المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
كما طالبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسؤولياتها، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.
ودانت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العزل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية على دوار "النابلسي" شمال قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.
واعتبرت أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمة مشينة وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهتارا بقيمة الإنسان وقدسية روحه".
--(بترا)
ن ا/م د/أس
29/02/2024 20:41:59
MENAFN29022024000117011021ID1107918863
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