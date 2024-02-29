مصر تطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وامتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 29 شباط (بترا)- طالبت مصر الأطراف الدولية الرئيسية ومجلس الأمن، ولا سيما الدول التي تعيق قدرة المجلس على المطالبة بوقف إطلاق النار، بتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقانونية عن وقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

كما طالبت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل للامتثال لأحكام القانون الدولي وتحمل مسؤولياتها، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، ومحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات.

ودانت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لتجمع من المدنيين الفلسطينيين العزل الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية على دوار "النابلسي" شمال قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.

واعتبرت أن استهداف مواطنين مسالمين يهرولون لالتقاط نصيبهم من المساعدات الإنسانية جريمة مشينة وانتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهتارا بقيمة الإنسان وقدسية روحه".

--(بترا)

ن ا/م د/أس

29/02/2024 20:41:59