أمانة عمان تطلق الإصدار الخاص من الطوابع التذكارية بمناسبة يوم المدينة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- أطلقت أمانة عمان الكبرى وشركة البريد الأردني، اليوم الخميس، بمناسبة يوم مدينة عمان الذي يصادف السبت المقبل 2 آذار، الإصدار الخاص من الطوابع التذكارية بمناسبة يوم المدينة. وكان مجلس الوزراء قرر الإصدار مع إضافته لبرنامج إصدارات الطوابع البريدية لعام 2024.
وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، خلال طرح الإصدار: "إن عمان درة التاج الهاشمي، لها مكانتها وهويتها التاريخية والمعاصرة، وإن الطوابع التذكارية لعمان تحاكي تاريخها وإرثها العريق واستحضار الإنجازات ومستقبل المدينة التنموي".
وأضاف أن هذا الإصدار الخاص يأتي بالتزامن مع مناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، مؤكدا على التوجيهات الملكية السامية بأن الإنجاز الحقيقي يكون دوما بتقديم الخدمة التي يستحقها المواطن على أكمل وجه.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداود، إن طرح إصدار خاص من الطوابع التذكارية بعنوان يوم مدينة عمان يؤكد أن هذا الإصدار يأتي اعتزاز بعاصمتنا الحبيبة التي اختارها الملك المؤسس المغفور له عبد الله الأول كعاصمة للأردن، ورفع بنيانها جلالة المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله، وأعز مجدها الملك المعزز جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله.
وحضر طرح الإصدار، نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، ومدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، ومدير عام شركة البريد الأردني بالوكالة، هنادي الطيب، ورئيس جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية جليل طنوس، ورئيس قسم الطوابع نور أبو غيداء.
ويتكون الإصدار الخاص من 6 طوابع وبطاقة بريدية تحمل أبرز المواقع في مدينة عمان حديثا وقديما، ويأتي طرحه بعد أن قرر مجلس الوزراء في العام 2021، وضمن الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية اعتماد الثاني من آذار من كل عام يوما لمدينة عمان، وهو ما يعد حدثا رسميا ترسيخا لقيم الانتماء للمكان والزمان.
--(بترا)
ع ع/م د/أس
29/02/2024 20:37:07
MENAFN29022024000117011021ID1107918861
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