أمانة عمان تطلق الإصدار الخاص من الطوابع التذكارية بمناسبة يوم المدينة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- أطلقت أمانة عمان الكبرى وشركة البريد الأردني، اليوم الخميس، بمناسبة يوم مدينة عمان الذي يصادف السبت المقبل 2 آذار، الإصدار الخاص من الطوابع التذكارية بمناسبة يوم المدينة. وكان مجلس الوزراء قرر الإصدار مع إضافته لبرنامج إصدارات الطوابع البريدية لعام 2024.

وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، خلال طرح الإصدار: "إن عمان درة التاج الهاشمي، لها مكانتها وهويتها التاريخية والمعاصرة، وإن الطوابع التذكارية لعمان تحاكي تاريخها وإرثها العريق واستحضار الإنجازات ومستقبل المدينة التنموي".

وأضاف أن هذا الإصدار الخاص يأتي بالتزامن مع مناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، مؤكدا على التوجيهات الملكية السامية بأن الإنجاز الحقيقي يكون دوما بتقديم الخدمة التي يستحقها المواطن على أكمل وجه.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداود، إن طرح إصدار خاص من الطوابع التذكارية بعنوان يوم مدينة عمان يؤكد أن هذا الإصدار يأتي اعتزاز بعاصمتنا الحبيبة التي اختارها الملك المؤسس المغفور له عبد الله الأول كعاصمة للأردن، ورفع بنيانها جلالة المغفور له الملك الباني الحسين بن طلال رحمه الله، وأعز مجدها الملك المعزز جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله.

وحضر طرح الإصدار، نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، ومدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، ومدير عام شركة البريد الأردني بالوكالة، هنادي الطيب، ورئيس جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية جليل طنوس، ورئيس قسم الطوابع نور أبو غيداء.

ويتكون الإصدار الخاص من 6 طوابع وبطاقة بريدية تحمل أبرز المواقع في مدينة عمان حديثا وقديما، ويأتي طرحه بعد أن قرر مجلس الوزراء في العام 2021، وضمن الاحتفالات بمئوية الدولة الأردنية اعتماد الثاني من آذار من كل عام يوما لمدينة عمان، وهو ما يعد حدثا رسميا ترسيخا لقيم الانتماء للمكان والزمان.

--(بترا)

ع ع/م د/أس

29/02/2024 20:37:07