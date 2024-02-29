الخريشة: التحديث السياسي مرتبط بالتحديث الإداري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إن التحديث الإداري مرتبط بتحديث منظومة التحديث السياسي.

وأكد الخريشة خلال لقائه اليوم بالأمناء العامين للأحزاب الأردنية، بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، أن الموارد البشرية، هي العنصر الرئيس لنجاح أي مؤسسة أو إدارة.

وأضاف، أن هدف اللقاء وضع الأمناء العامين للأحزاب بصورة التشريعات والإجراءات للنهوض بالإدارة العامة، ووضعهم بما يتم من إجراءات وتحديثات وقرارات والاستماع لآراء ومواقف الأحزاب بخصوص هذه التحديثات، مؤكدا أهمية مراجعات الخطط والاستراتيجيات والتشريعات الناظمة للقطاعات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تعكف على تنفيذ لقاءات للأحزاب مع مختلف المسؤولين في القطاعات السياسية والاقتصادية والإدارية خلال الفترة المقبلة حتى تكون الأحزاب شركاء ومطلعين على توجهات الحكومة.

من جهته، قال رئيس هيئه الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، إن مقومات النجاح للإصلاح الإداري متوفرة بالتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب، مؤكدا على تهيئة الجهاز الحكومي للتعامل مع مخرجات منظومة التحديث السياسي وإدارة السلطة التنفيذية.

وأكد الناصر، أن الجهاز الإداري بعيد عن التجاذبات الحزبية، وهذا يعتبر نقلة نوعية ويحتاج إلى تغيير في ثقافتنا الحكومية والإدارية، مشيرا إلى أنه يجب أن نكون مهيئين في الجهاز الإداري للتعامل مع التحديث السياسي، وأن الانتماء الحزبي لموظف الجهاز الحكومي يجب أن لا يعطل معاملات المواطنين.

وأوضح الناصر، أنه يجب أن تتحول ثقافتنا إلى التعليم المهني والتقني والحرفي لأن المشغل الرئيسي في دول العالم، هو القطاع الخاص والقطاع العام لا يوظف سوى 10% من مخرجات القوى البشرية عالميا.

وشدد الناصر على أنه يوجد إرادة سياسية من لدن جلاله الملك عبد الله الثاني لتحديث القطاع العام تسير بالتوازي مع التحديث السياسي والاقتصادي، موضحا أن تغيير اسم ديوان الخدمة المدنية ليس صوريا بل هو تحول جذري بمهامه.

بدورهم قدم الأمناء العامين للأحزاب العديد من الأفكار والرؤى والمداخلات التي تهدف إلى النهوض بقطاع الإدارة العامة.

وطالب الأمناء العامين للأحزاب بتكثيف حملات التوعية للمواطنين بمختلف التحديثات التي طرأت بعد إلغاء ديوان الخدمة المدنية وتحويل مهامه إلى الهيئة.

--(بترا)

م ها/م ق/أس

29/02/2024 20:27:01