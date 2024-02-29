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استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقيه برصاص الاحتلال جنوب غرب الخليل

2/29/2024 2:42:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 29 شباط (بترا)- استشهد فلسطيني مساء اليوم الخميس، وأصيب شقيقاه بجروح أحدهما وصفت إصابته بالخطيرة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمام مدخل قرية بيت عوا جنوب غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن الشهيد أصيب بالرصاص الحي في القلب، وأحد أشقائه بثلاث رصاصات بالبطن والصدر والأطراف ووصفت بالخطيرة، والثالث وصفت إصابته بالطفيفة، أثناء جمعهم ثمار "العكوب" عند مدخل بيت عوا.
--(بترا)
م.ف/أس
29/02/2024 20:17:51

MENAFN29022024000117011021ID1107918859

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