استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقيه برصاص الاحتلال جنوب غرب الخليل

استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقيه برصاص الاحتلال جنوب غرب الخليل
التاريخ
2/29/2024 2:42:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 شباط (بترا)- استشهد فلسطيني مساء اليوم الخميس، وأصيب شقيقاه بجروح أحدهما وصفت إصابته بالخطيرة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمام مدخل قرية بيت عوا جنوب غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، أن الشهيد أصيب بالرصاص الحي في القلب، وأحد أشقائه بثلاث رصاصات بالبطن والصدر والأطراف ووصفت بالخطيرة، والثالث وصفت إصابته بالطفيفة، أثناء جمعهم ثمار "العكوب" عند مدخل بيت عوا.
--(بترا)
م.ف/أس
29/02/2024 20:17:51
MENAFN29022024000117011021ID1107918859
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