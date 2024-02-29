بحث سبل تعزيز التعاون بين محافظة الزرقاء والجامعة الهاشمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 29 شباط (بترا)- التقى وفد من الجامعة الهاشمية برئاسة رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة الدكتور عوني اطرادات، محافظ الزرقاء حسن الجبور، بهدف بحث أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين،
وأكد الجبور أن المحافظة تعمل جاهدة على التشبيك مع المؤسسات التعليمية في المحافظة، حيث تعد الجامعة الهاشمية من الجامعات التي أثبتت مكانتها وسمعتها العلمية على المستويات المحلية والعربية والعالمية كافة، مشيرا إلى أن محافظة الزرقاء تزخر بوجود جامعات رسمية وخاصة ومراكز تعليمية هدفها تقديم الخدمات التعليمية للطلبة وللمجتمع المحلي.
وأشار إلى دور الجامعات الهام في تنظيم الأيام العلمية وإقامة الأنشطة والفاعليات التي تسهم في نشر المعرفة والعلم على الأصعدة كافة، مبينا دور الجامعات في التمثيل الانتخابي وإجراء الانتخابات الطلابية التي تنوي الجامعة الهاشمية عقدها في القريب العاجل.
من جانبه، أكد الدكتور اطرادات أن الجامعة الهاشمية على أتم الاستعداد لتقديم أشكال التسهيلات كافة للتشبيك مع محافظة الزرقاء التي تعد من المؤسسات الوطنية التي تضم قطاعات تنموية مختلفة، باعتبار الجامعة جزءا رئيسيا وهاما يعمل على تلبية احتياجات المجتمع ويقدم خبراته الأكاديمية والعملية للنهوض بالمجتمع المحلي بكل قطاعاته.
وأضاف الدكتور اطرادات، أن باكورة التعاون المشترك سيكون تقديم الخدمات والخبرات والكفاءات الأكاديمية والعلمية والفنية في حوسبة البرامج الإلكترونية، وتبني مشاريع مشتركة بين الجامعة ومجلس محافظة الزرقاء"اللامركزية"، مؤكدا استعداد الجامعة لتعزيز هذا التعاون الوثيق مع المحافظة في إمكانية عمل تشاركية فاعلة بتنفيذ ملحق اتفاقية لبنك البذور لتقديم الاستفادة المرجوة لمزارعي محافظة الزرقاء.
وحضر اللقاء نائب المحافظ عاصم النهار، وعميد شؤون الطلبة الدكتور باسل المشاقبة، ومدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة بالجامعة عبدالاله الفوارسة.
--(بترا)
ع ض/م د/أس
29/02/2024 20:02:45
MENAFN29022024000117011021ID1107918858
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