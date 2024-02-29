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بحث سبل تعزيز التعاون بين محافظة الزرقاء والجامعة الهاشمية

2/29/2024 2:42:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الزرقاء 29 شباط (بترا)- التقى وفد من الجامعة الهاشمية برئاسة رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة الدكتور عوني اطرادات، محافظ الزرقاء حسن الجبور، بهدف بحث أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين،
وأكد الجبور أن المحافظة تعمل جاهدة على التشبيك مع المؤسسات التعليمية في المحافظة، حيث تعد الجامعة الهاشمية من الجامعات التي أثبتت مكانتها وسمعتها العلمية على المستويات المحلية والعربية والعالمية كافة، مشيرا إلى أن محافظة الزرقاء تزخر بوجود جامعات رسمية وخاصة ومراكز تعليمية هدفها تقديم الخدمات التعليمية للطلبة وللمجتمع المحلي.
وأشار إلى دور الجامعات الهام في تنظيم الأيام العلمية وإقامة الأنشطة والفاعليات التي تسهم في نشر المعرفة والعلم على الأصعدة كافة، مبينا دور الجامعات في التمثيل الانتخابي وإجراء الانتخابات الطلابية التي تنوي الجامعة الهاشمية عقدها في القريب العاجل.
من جانبه، أكد الدكتور اطرادات أن الجامعة الهاشمية على أتم الاستعداد لتقديم أشكال التسهيلات كافة للتشبيك مع محافظة الزرقاء التي تعد من المؤسسات الوطنية التي تضم قطاعات تنموية مختلفة، باعتبار الجامعة جزءا رئيسيا وهاما يعمل على تلبية احتياجات المجتمع ويقدم خبراته الأكاديمية والعملية للنهوض بالمجتمع المحلي بكل قطاعاته.
وأضاف الدكتور اطرادات، أن باكورة التعاون المشترك سيكون تقديم الخدمات والخبرات والكفاءات الأكاديمية والعلمية والفنية في حوسبة البرامج الإلكترونية، وتبني مشاريع مشتركة بين الجامعة ومجلس محافظة الزرقاء"اللامركزية"، مؤكدا استعداد الجامعة لتعزيز هذا التعاون الوثيق مع المحافظة في إمكانية عمل تشاركية فاعلة بتنفيذ ملحق اتفاقية لبنك البذور لتقديم الاستفادة المرجوة لمزارعي محافظة الزرقاء.
وحضر اللقاء نائب المحافظ عاصم النهار، وعميد شؤون الطلبة الدكتور باسل المشاقبة، ومدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة بالجامعة عبدالاله الفوارسة.
--(بترا)
ع ض/م د/أس
29/02/2024 20:02:45

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