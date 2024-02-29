زراعة لواء الطيبة تحتفي بيوم الشجرة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 29 شباط (بترا)- احتفت مديرية زراعة لواء الطيبة غربي اربد، بالتعاون مع مركز الصندوق الهاشمي للتنمية ببلدة دير السعنة، اليوم الخميس، بمناسبة يوم الشجرة برعاية متصرف اللواء الدكتور ايمن بني خالد.

وأكد بني خالد خلال الحفل الذي حضره عدد من مديري الدوائر الرسمية وممثلي المجتمع المحلي، وتخلله زراعة الأشجار الحرجية، أهمية المحافظة على الأشجار واستدامة الرقعة الخضراء لما لها من آثار بيئية وحياتية تغرس معنى الانتماء للأرض، مؤكدا تعاون الحاكمية الإدارية مع مختلف الجهود الرامية للمحافظة على الثروة الحرجية وضمان استدامتها وتوسعة المساحات الخضراء.

وأشار مدير الزراعة سالم الخصاونة إلى أن الاحتفال بيوم الشجرة الذي يتزامن مع الاحتفالات الوطنية باليوبيل الفضي وعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، يمثل تعزيزا لروح العمل التطوعي، وتجسيدا للمسؤولية المشتركة بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية للمحافظة على الأشجار.

--(بترا)

أ غ/م ق/أس

29/02/2024 19:57:50