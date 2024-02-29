زراعة لواء الطيبة تحتفي بيوم الشجرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 29 شباط (بترا)- احتفت مديرية زراعة لواء الطيبة غربي اربد، بالتعاون مع مركز الصندوق الهاشمي للتنمية ببلدة دير السعنة، اليوم الخميس، بمناسبة يوم الشجرة برعاية متصرف اللواء الدكتور ايمن بني خالد.
وأكد بني خالد خلال الحفل الذي حضره عدد من مديري الدوائر الرسمية وممثلي المجتمع المحلي، وتخلله زراعة الأشجار الحرجية، أهمية المحافظة على الأشجار واستدامة الرقعة الخضراء لما لها من آثار بيئية وحياتية تغرس معنى الانتماء للأرض، مؤكدا تعاون الحاكمية الإدارية مع مختلف الجهود الرامية للمحافظة على الثروة الحرجية وضمان استدامتها وتوسعة المساحات الخضراء.
وأشار مدير الزراعة سالم الخصاونة إلى أن الاحتفال بيوم الشجرة الذي يتزامن مع الاحتفالات الوطنية باليوبيل الفضي وعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، يمثل تعزيزا لروح العمل التطوعي، وتجسيدا للمسؤولية المشتركة بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية للمحافظة على الأشجار.
--(بترا)
أ غ/م ق/أس
29/02/2024 19:57:50
MENAFN29022024000117011021ID1107918857
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