أكاديمي من الجامعة الهاشمية يفوز بجائزة منظمة المجتمع العلمي العربي البحثية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 29 شباط (بترا)- أعلنت منظمة المجتمع العلمي العربي (أرسكو) ومقرها الدوحة/قطر فوز الدكتور فراس العسلي من قسم الهندسة الكهربائية ومدير مركز الطاقة المتجددة والاستدامة في الجامعة الهاشمية الأردنية بجائزة المنظمة البحثية.
وكان قد تقدم للجائزة باحثين متخصصين من 13 دولة عربية بمجالات مرتبطة بالمدن الذكية وتطبيقاتها.
وفاز الدكتور العسلي بالجائزة عن جهوده البحثية العلمية المميزة والرصينة ومشاريعه البحثية المتعلقة بالمدن الذكية في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والمياه، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات تعلم الآلة في مشاريع المدن الذكية والاستدامة.
واحتفلت (أرسكو) في الدوحة/قطر، بالفائزين في الجائزة لعام 2023 والتي حملت عنوان "نحو مدينة عربية ذكية"، حيث تسلم الجائزة الدكتور العسـلي، بحضور عدد من الشخصيات من داخل قطر وخارجها، بينهم سفراء دول عربية وعدد من المسؤولين ورؤساء الدوائر من القطاعين الحكومي والخاص، والأكاديميين والمهتمين.
بدوره، أكد رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة الدكتور عوني اطرادات، في بيان صحفي، أهمية دور البحث العلمي في تطوير المجتمعات، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الجوائز في تعزيز البحث العلمي وتشجيع الباحثين على الابتكار والتفوق في ميدان العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز التنمية المستدامة والذكية في المنطقة العربية.
--(بترا)
ع ض/م ق/أس
29/02/2024 19:55:10
MENAFN29022024000117011021ID1107918856
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