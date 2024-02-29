أكاديمي من الجامعة الهاشمية يفوز بجائزة منظمة المجتمع العلمي العربي البحثية

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 29 شباط (بترا)- أعلنت منظمة المجتمع العلمي العربي (أرسكو) ومقرها الدوحة/قطر فوز الدكتور فراس العسلي من قسم الهندسة الكهربائية ومدير مركز الطاقة المتجددة والاستدامة في الجامعة الهاشمية الأردنية بجائزة المنظمة البحثية.

وكان قد تقدم للجائزة باحثين متخصصين من 13 دولة عربية بمجالات مرتبطة بالمدن الذكية وتطبيقاتها.

وفاز الدكتور العسلي بالجائزة عن جهوده البحثية العلمية المميزة والرصينة ومشاريعه البحثية المتعلقة بالمدن الذكية في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والمياه، بالإضافة إلى تطبيق تقنيات تعلم الآلة في مشاريع المدن الذكية والاستدامة.

واحتفلت (أرسكو) في الدوحة/قطر، بالفائزين في الجائزة لعام 2023 والتي حملت عنوان "نحو مدينة عربية ذكية"، حيث تسلم الجائزة الدكتور العسـلي، بحضور عدد من الشخصيات من داخل قطر وخارجها، بينهم سفراء دول عربية وعدد من المسؤولين ورؤساء الدوائر من القطاعين الحكومي والخاص، والأكاديميين والمهتمين.

بدوره، أكد رئيس الجامعة الهاشمية بالوكالة الدكتور عوني اطرادات، في بيان صحفي، أهمية دور البحث العلمي في تطوير المجتمعات، مشيرا إلى أهمية مثل هذه الجوائز في تعزيز البحث العلمي وتشجيع الباحثين على الابتكار والتفوق في ميدان العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز التنمية المستدامة والذكية في المنطقة العربية.

--(بترا)

ع ض/م ق/أس

29/02/2024 19:55:10