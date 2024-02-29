التعاون الإسلامي تدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، بأشد العبارات استمرار المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي كان آخرها المجزرة البشعة بحق المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم.
وجددت المنظمة في الوقت نفسه دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول الإمدادات الأساسية والإغاثة الإنسانية العاجلة لهم.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
29/02/2024 19:49:38
MENAFN29022024000117011021ID1107918855
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