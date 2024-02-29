التعاون الإسلامي تدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، بأشد العبارات استمرار المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، التي كان آخرها المجزرة البشعة بحق المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات منهم.

وجددت المنظمة في الوقت نفسه دعوتها للمجتمع الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وضمان وصول الإمدادات الأساسية والإغاثة الإنسانية العاجلة لهم.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

29/02/2024 19:49:38