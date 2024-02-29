بوتين: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا يثير خطر اندلاع نزاع نووي

بوتين: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا يثير خطر اندلاع نزاع نووي
التاريخ
2/29/2024 2:41:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 29 شباط (بترا)- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على أن التهديدات الغربية وإرسال قوات للقتال في أوكرانيا ضد بلاده يثير خطرا فعليا لاندلاع نزاع نووي بين روسيا ودول الغرب.
وقال بوتين خلال خطابه السنوي إلى الجمعية الفيدرالية الروسية:"تداعيات مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون مأساوية، المزاعم التي تفيد بأن روسيا تريد مهاجمة الغرب غير صحيحة".
--(بترا)
س ح/أس
29/02/2024 19:36:02
MENAFN29022024000117011021ID1107918852
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