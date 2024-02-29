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بوتين: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا يثير خطر اندلاع نزاع نووي

2/29/2024 2:41:58 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 29 شباط (بترا)- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على أن التهديدات الغربية وإرسال قوات للقتال في أوكرانيا ضد بلاده يثير خطرا فعليا لاندلاع نزاع نووي بين روسيا ودول الغرب.
وقال بوتين خلال خطابه السنوي إلى الجمعية الفيدرالية الروسية:"تداعيات مثل هذه الخطوة يمكن أن تكون مأساوية، المزاعم التي تفيد بأن روسيا تريد مهاجمة الغرب غير صحيحة".
--(بترا)
س ح/أس
29/02/2024 19:36:02

MENAFN29022024000117011021ID1107918852

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