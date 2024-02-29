ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الرشيد إلى 112 شهيدا

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الرشيد إلى 112 شهيدا
التاريخ
2/29/2024 2:41:57 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 شباط (بترا)- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، إلى 112 شهيدًا و 760 إصابة.
وأشار القدرة في تصريح صحفي، إلى وصول 8 شهداء لمجمع الشفاء الطبي، بعد انتشالهم من منطقة دوار النابلسي على شارع الرشيد في غزة.
ووفق شهادات المواطنين ما زال عدد من الضحايا لم يتم انتشالهم من محيط دوار النابلسي.
--(بترا)
م ش/م د/أس
29/02/2024 19:18:09
MENAFN29022024000117011021ID1107918851
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