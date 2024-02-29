ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الرشيد إلى 112 شهيدا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 شباط (بترا)- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، عن ارتفاع حصيلة مجزرة شارع الرشيد التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، إلى 112 شهيدًا و 760 إصابة.

وأشار القدرة في تصريح صحفي، إلى وصول 8 شهداء لمجمع الشفاء الطبي، بعد انتشالهم من منطقة دوار النابلسي على شارع الرشيد في غزة.

ووفق شهادات المواطنين ما زال عدد من الضحايا لم يتم انتشالهم من محيط دوار النابلسي.

--(بترا)

م ش/م د/أس

29/02/2024 19:18:09