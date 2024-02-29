مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار عند مستوطنة عيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 شباط (بترا)- قتل مستوطنان إسرائيليان بعملية إطلاق نار وقعت، مساء اليوم الخميس، في محطة وقود عند مدخل مستوطنة "عيلي" شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن منفذ العملية وصل إلى مكان الحادث وأطلق النار على مستوطنين أعلن مصرعهما بعد وقت قصير، فيما جرى تحييد المنفذ.
وذكرت نجمة داود الحمراء، أن بلاغ إطلاق النار ورد الساعة 5:10 مساء، وأن فرق نجمة داود التي وصلت إلى المكان قدمت الإسعافات الأولية للجرحى وهم فاقدون للوعي، وبعد وقت قصير أعلنت وفاتهما.
--(بترا)
م.ف/م د/أس
29/02/2024 19:14:47
MENAFN29022024000117011021ID1107918850
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