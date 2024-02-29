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مقتل مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار عند مستوطنة عيلي

2/29/2024 2:41:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 29 شباط (بترا)- قتل مستوطنان إسرائيليان بعملية إطلاق نار وقعت، مساء اليوم الخميس، في محطة وقود عند مدخل مستوطنة "عيلي" شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن منفذ العملية وصل إلى مكان الحادث وأطلق النار على مستوطنين أعلن مصرعهما بعد وقت قصير، فيما جرى تحييد المنفذ.
وذكرت نجمة داود الحمراء، أن بلاغ إطلاق النار ورد الساعة 5:10 مساء، وأن فرق نجمة داود التي وصلت إلى المكان قدمت الإسعافات الأولية للجرحى وهم فاقدون للوعي، وبعد وقت قصير أعلنت وفاتهما.
--(بترا)
م.ف/م د/أس
29/02/2024 19:14:47

MENAFN29022024000117011021ID1107918850

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