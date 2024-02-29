مكافحة الأوبئة يختتم ورشة عمل حول مستودع بيانات الصحة العامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- اختتم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الخميس، ورشة العمل الثانية حول مستودع بيانات الصحة العامة (JCDC Data Warehouse) التي نظمها بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا -سان فرانسيسكو.

وتلقى المشاركون في الورشة من كوادر المركز ووزارتي الصحة والاقتصاد الرقمي والريادة، على مدار 5 أيام، تدريبات نظرية وعملية مكثفة على استخراج وتحويل وتحميل البيانات (ETL) وإنشاء تقارير مفصلة ولوحات معلومات تفاعلية تساعد بتحسين عملية اتخاذ القرار.

وعرض المشاركون، نماذج من لوحات المعلومات (Dash Board) عملوا عليها وأنجزوها طوال مدة الورشة.

وتأتي الورشة في سياق جهود المركز لتعزيز قدرات الموظفين في مجال إدارة واستخدام البيانات بشكل فعال، للمساعدة في إنشاء بيئة موحدة للبيانات من أجل بناء قاعدة قوية لمستودع بيانات المركز.

وفي نهاية الورشة، تقدم رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي بالشكر لمراكز السيطرة على الأمراض الأميركية، ولفريق جامعة كاليفورنيا -سان فرانسيسكو، ووزارة الاقتصاد الرقمي، على الجهود التي يبذلونها مع المركز لبناء مستودع بيانات الصحة العامة.

وسلم البلبيسي المشاركين، شهادات تقديرية، بحضور الأمينة العامة المكلفة، مديرة مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات، المهندسة فاطمة حماد، وفنيي المركز.

--(بترا)

ن ع/م د/أس

29/02/2024 19:12:32