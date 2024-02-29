مكافحة الأوبئة يختتم ورشة عمل حول مستودع بيانات الصحة العامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- اختتم المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، اليوم الخميس، ورشة العمل الثانية حول مستودع بيانات الصحة العامة (JCDC Data Warehouse) التي نظمها بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا -سان فرانسيسكو.
وتلقى المشاركون في الورشة من كوادر المركز ووزارتي الصحة والاقتصاد الرقمي والريادة، على مدار 5 أيام، تدريبات نظرية وعملية مكثفة على استخراج وتحويل وتحميل البيانات (ETL) وإنشاء تقارير مفصلة ولوحات معلومات تفاعلية تساعد بتحسين عملية اتخاذ القرار.
وعرض المشاركون، نماذج من لوحات المعلومات (Dash Board) عملوا عليها وأنجزوها طوال مدة الورشة.
وتأتي الورشة في سياق جهود المركز لتعزيز قدرات الموظفين في مجال إدارة واستخدام البيانات بشكل فعال، للمساعدة في إنشاء بيئة موحدة للبيانات من أجل بناء قاعدة قوية لمستودع بيانات المركز.
وفي نهاية الورشة، تقدم رئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي بالشكر لمراكز السيطرة على الأمراض الأميركية، ولفريق جامعة كاليفورنيا -سان فرانسيسكو، ووزارة الاقتصاد الرقمي، على الجهود التي يبذلونها مع المركز لبناء مستودع بيانات الصحة العامة.
وسلم البلبيسي المشاركين، شهادات تقديرية، بحضور الأمينة العامة المكلفة، مديرة مديرية تكنولوجيا ونظم المعلومات، المهندسة فاطمة حماد، وفنيي المركز.
--(بترا)
ن ع/م د/أس
29/02/2024 19:12:32
MENAFN29022024000117011021ID1107918849
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