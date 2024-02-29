جلسة نقاشية توصي بالرعاية اللاحقة لمرضى الإدمان وتفعيل استراتيجيات الحد من المخاطر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- أوصت جلسة نقاشية نظمها مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع، اليوم الخميس، بتفعيل منهجية الرعاية اللاحقة لمرضى الإدمان على المخدرات، والنظر بإمكانية اتباع استراتيجيات الحد من المخاطر المعمول بها في كثير من الدول الأجنبية والعربية بما يتلاءم وطبيعة حالات تعاطي المخدرات في الأردن.

وأكد المشاركون في الجلسة التي حملت عنوان "الاستجابة الوطنية لمواجهة المخدرات"، ضرورة الشراكة والتشبيك بين مؤسسات الدولة كافة في سبيل مواجهة المخدرات والحد من خطورتها وفقا لاستراتيجية وطنية مبنية على منهجيات علمية.

وأوصت الجلسة التي حضرها، ممثلون عن قطاعات الصحة ومدراء مركز الإدمان ومنظمات عالمية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء في مجال المخدرات والإدمان بضرورة إبراز الدور الاعلامي فيما يخص التوعية من المخدرات وابعادها النفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية وتقديم المنتج الذي يحقق التوعية الرادعة سعيا للحد من انتشار هذه الآفة لاسيما بين الفئات الشبابية.

وأكد المشاركون ضرورة إيلاء البحث العلمي والدراسات أولولية كبيرة بهدف تحقيق نتائج علمية يتم على أساسها بناء تدخلات وبرامج مناسبة واستراتيجيات تعالج مشكلة المخدرات بجميع جوانبها وتحدد الفئات الأكثر عرضة لأستخدام المواد المخدرة والدوافع والمسببات، وصياغة أدلة علمية تحتوي على الرسائل التوعوية المناسبة لمختلف الفئات.

وبين المشاركون، أن هناك تجارب عالمية حققت نجاحا في الحد من تعاطي المخدرات وخفض ضررها موصين بالإطلاع على هذه التجارب والاستفادة منها وتطبيق ما هو مناسب ضمن الخطة الأردنية لمواجهة المخدرات وعلاج الإدمان.

وقال المشاركون، إن الأردن يعد من أوائل دول المنطقة التي قدمت العلاج لمدمني المخدرات بشكل مجاني إيمانا من الدولة أن المدمن مريض يحتاج إلى علاج وإعادة تأهيل وتعديل سلوكي وأن هناك دراسة لإنشاء مراكز علاجية للمدمنين في إقليمي الشمال والجنوب.

--(بترا)

رخ/م ق/أس

29/02/2024 19:06:47