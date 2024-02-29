اختتام برنامج التطوير الوظيفي المتقدم في البلقاء التطبيقية

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السلط 29 شباط (بترا)- اختتم في جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس، برنامج التطوير الوظيفي المتقدم، الذي نظمه مركز الإستشارات والدراسات والتدريب بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي والوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) وجامعة دونج يو الكورية.

وقال رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني خلال رعايته تخريج المشاركين في البرنامج، إن أهم ركائز الخطة الإستراتيجية للجامعة هي العمل على استدامة تنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى جهود مركز الإستشارات والدراسات والتدريب بتنظيم البرنامج الذي يهدف إلى تزويد المتدربين من العاملين في الجامعة بمجموعة متكاملة من الأدوات والإستراتيجيات التي تعزز قدراتهم على تطوير بيئة العمل والتركيز على أفضل الممارسات في مجال التطوير الوظيفي وتحسين الكفاءات.

بدوره، أشار مدير المشروع الكوري مدير مركز الإستشارات والدراسات والتدريب الدكتور عمر عربيات، إلى أهمية مثل هذه البرامج والدورات والورش التدريبية التي تكسب الموظفين كفاءات جديدة في مجال عملهم وتحسين مهارتهم والتطوير المستمر لأدائهم مما يمكنهم من تطوير العمل وكيفية إنشاء بيئة تعلم محفزة وتطبيق أساليب التدريب والتوجيه الفعالة لضمان التطوير المستمر للموظفين.

وهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين في تحليل الإحتياجات التدريبية، وتصميم خطط التطوير المهني، وتقييم وتحسين الآداء الوظيفي.

وتناول البرنامج جوانب نظرية وتطبيقية، منها كيفية استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية لتحسين عمليات التدريب والتطوير.

--(بترا)

أع/م ق/أس

29/02/2024 18:58:53