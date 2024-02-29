اختتام برنامج التطوير الوظيفي المتقدم في البلقاء التطبيقية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 29 شباط (بترا)- اختتم في جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الخميس، برنامج التطوير الوظيفي المتقدم، الذي نظمه مركز الإستشارات والدراسات والتدريب بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي والوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) وجامعة دونج يو الكورية.
وقال رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني خلال رعايته تخريج المشاركين في البرنامج، إن أهم ركائز الخطة الإستراتيجية للجامعة هي العمل على استدامة تنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى جهود مركز الإستشارات والدراسات والتدريب بتنظيم البرنامج الذي يهدف إلى تزويد المتدربين من العاملين في الجامعة بمجموعة متكاملة من الأدوات والإستراتيجيات التي تعزز قدراتهم على تطوير بيئة العمل والتركيز على أفضل الممارسات في مجال التطوير الوظيفي وتحسين الكفاءات.
بدوره، أشار مدير المشروع الكوري مدير مركز الإستشارات والدراسات والتدريب الدكتور عمر عربيات، إلى أهمية مثل هذه البرامج والدورات والورش التدريبية التي تكسب الموظفين كفاءات جديدة في مجال عملهم وتحسين مهارتهم والتطوير المستمر لأدائهم مما يمكنهم من تطوير العمل وكيفية إنشاء بيئة تعلم محفزة وتطبيق أساليب التدريب والتوجيه الفعالة لضمان التطوير المستمر للموظفين.
وهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المشاركين في تحليل الإحتياجات التدريبية، وتصميم خطط التطوير المهني، وتقييم وتحسين الآداء الوظيفي.
وتناول البرنامج جوانب نظرية وتطبيقية، منها كيفية استخدام التكنولوجيا والأدوات الرقمية لتحسين عمليات التدريب والتطوير.
--(بترا)
أع/م ق/أس
29/02/2024 18:58:53
MENAFN29022024000117011021ID1107918847
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