وفد من الوكالة التونسية للتعاون الدولي والبنك الإسلامي للتنمية يزور البريد الأردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- استقبل رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود اليوم الخميس، وفدا تونسيا يمثل الوكالة التونسية للتعاون الفني برئاسة المدير العام للوكالة محمد البليدي.
وبحسب بيان صحفي لشركة البريد الأردني، تأتي الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وتونس، وبحث مجالات الاستفادة من تجربة البريد التونسي في الشمول المالي والتحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية والتدريب، إضافة إلى اطلاع الوفد على خدمات شركة البريد الأردني وتجربته في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتبادل الخبرات.
وزار الوفد متحف الطوابع الأردنية، واطلع على أهم المقتنيات التي كان يستخدمها البريد منذ تأسيسه والطوابع التذكارية التي صدرت منذ تأسيس الدولة.
--(بترا)
غ ح/م ق/أس
29/02/2024 18:55:03
MENAFN29022024000117011021ID1107918846
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