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وفد من الوكالة التونسية للتعاون الدولي والبنك الإسلامي للتنمية يزور البريد الأردني

2/29/2024 2:41:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- استقبل رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود اليوم الخميس، وفدا تونسيا يمثل الوكالة التونسية للتعاون الفني برئاسة المدير العام للوكالة محمد البليدي.
وبحسب بيان صحفي لشركة البريد الأردني، تأتي الزيارة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وتونس، وبحث مجالات الاستفادة من تجربة البريد التونسي في الشمول المالي والتحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية والتدريب، إضافة إلى اطلاع الوفد على خدمات شركة البريد الأردني وتجربته في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتبادل الخبرات.
وزار الوفد متحف الطوابع الأردنية، واطلع على أهم المقتنيات التي كان يستخدمها البريد منذ تأسيسه والطوابع التذكارية التي صدرت منذ تأسيس الدولة.
--(بترا)
غ ح/م ق/أس
29/02/2024 18:55:03

MENAFN29022024000117011021ID1107918846

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