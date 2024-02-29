وزير البيئة يلتقي الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي

وزير البيئة يلتقي الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي
التاريخ
2/29/2024 2:41:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة خلال لقائه، اليوم الخميس، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي يحيى السيد، أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين، وأهم الإنجازات التي حققها الأردن في مجال التغير المناخي، وإدارة النفايات.
ووجه السيد دعوة للوزير الردايدة لحضور مؤتمر إقليمي خاص بالاقتصاد الجزئي لتغير المناخ الذي سيعقد، خلال الأسبوع المقبل.
--(بترا)
رح/م د/أس
29/02/2024 18:53:25
MENAFN29022024000117011021ID1107918845
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