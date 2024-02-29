وزير البيئة يلتقي الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة خلال لقائه، اليوم الخميس، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي يحيى السيد، أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين، وأهم الإنجازات التي حققها الأردن في مجال التغير المناخي، وإدارة النفايات.

ووجه السيد دعوة للوزير الردايدة لحضور مؤتمر إقليمي خاص بالاقتصاد الجزئي لتغير المناخ الذي سيعقد، خلال الأسبوع المقبل.

--(بترا)

رح/م د/أس

29/02/2024 18:53:25