جرش: اختتام فعاليات مؤتمر المناخ والفن التشكيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 29 شباط (بترا)- اختتمت في مدرسة الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح المختلطة اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر المناخ والفن التشكيلي الأول الذي نظمته جمعية جرش للفنون التشكيلية بالتعاون مع مديريتي الثقافة والتربية والتعليم.

وأكد مدير التربية والتعليم في محافظة جرش إبراهيم المحاسنة، أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات التي تعزز من دور الطالب، وخاصة الفئات العمرية الصغيرة للمساهمة في تنمية مواهبهم وإبداعاتهم من خلال الفن التشكيلي وربطه بالتغيير المناخي.

وقال رئيس الجمعية طارق العتوم، إن فعاليات اختتام المؤتمر ركزت على كيفية معالجة التحديات في ظل التغيير المناخي، مشيرا إلى أن الجمعية نفذت العديد من الأنشطة والبرامج التي تعمل على صقل مواهب وقدرات الأطفال في مجال الفن التشكيلي.

واشتملت فعاليات الاختتام، على أوراق عمل بحثية تتحدث عن الفن البيئي والتغير المناخي للدكتورة ناديا الصمادي، والتأثير النفسي لتغير المناخ للدكتورة نوال العتوم، والتغيرات المناخية وأثرها على الأوضاع الصحية في الأردن وكيفية مواجهتها للدكتورة نجاة محاسيس.

--(بترا)

ع.ف/م ق/أس

29/02/2024 18:42:51