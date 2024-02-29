جرش: اختتام فعاليات مؤتمر المناخ والفن التشكيلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 29 شباط (بترا)- اختتمت في مدرسة الشهيد العميد عبد الرزاق الدلابيح المختلطة اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر المناخ والفن التشكيلي الأول الذي نظمته جمعية جرش للفنون التشكيلية بالتعاون مع مديريتي الثقافة والتربية والتعليم.
وأكد مدير التربية والتعليم في محافظة جرش إبراهيم المحاسنة، أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات التي تعزز من دور الطالب، وخاصة الفئات العمرية الصغيرة للمساهمة في تنمية مواهبهم وإبداعاتهم من خلال الفن التشكيلي وربطه بالتغيير المناخي.
وقال رئيس الجمعية طارق العتوم، إن فعاليات اختتام المؤتمر ركزت على كيفية معالجة التحديات في ظل التغيير المناخي، مشيرا إلى أن الجمعية نفذت العديد من الأنشطة والبرامج التي تعمل على صقل مواهب وقدرات الأطفال في مجال الفن التشكيلي.
واشتملت فعاليات الاختتام، على أوراق عمل بحثية تتحدث عن الفن البيئي والتغير المناخي للدكتورة ناديا الصمادي، والتأثير النفسي لتغير المناخ للدكتورة نوال العتوم، والتغيرات المناخية وأثرها على الأوضاع الصحية في الأردن وكيفية مواجهتها للدكتورة نجاة محاسيس.
--(بترا)
ع.ف/م ق/أس
29/02/2024 18:42:51
MENAFN29022024000117011021ID1107918844
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