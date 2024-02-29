البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- طرح البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2024 للبيع للجمهور اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 2 آذار المقبل.
وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الخميس، جاء الإصدار بعنوان "يوم مدينة عمان" ويتكون من ستة طوابع وبطاقة واحدة وقيمة الفئة الواحدة 25 قرشا وقيمة البطاقة 50 قرشا، وقيمة المجموعة دينارين، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.50 دينار.
وذكر بيان الشركة، أنه يمكن للراغبين بالحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها، مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى مديرية بريد العاصمة في: مكتب بريد جبل عمان، مكتب بريد اللويبدة، مكتب بريد وسط البلد، مكتب بريد العبدلي، مكتب بريد إربد المركزي، مكتب بريد مأدبا المركزي، مكتب بريد العقبة المركزي، مكتب بريد جرش المركزي، مكتب بريد البترا، مكتب بريد الكرك المركزي، مكتب بريد أم قيس، مكتب بريد عجلون، مكتب بريد السلط المركزي، ومكتب بريد ماحص والفحيص.
--(بترا)
غ ح/م ق/أس
29/02/2024 18:39:36
MENAFN29022024000117011021ID1107918843
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