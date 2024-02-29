البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- طرح البريد الأردني إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية لعام 2024 للبيع للجمهور اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 2 آذار المقبل.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني اليوم الخميس، جاء الإصدار بعنوان "يوم مدينة عمان" ويتكون من ستة طوابع وبطاقة واحدة وقيمة الفئة الواحدة 25 قرشا وقيمة البطاقة 50 قرشا، وقيمة المجموعة دينارين، بالإضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار مع مجموعة الطوابع الملصقة على الغلاف بقيمة 2.50 دينار.

وذكر بيان الشركة، أنه يمكن للراغبين بالحصول على هذه الطوابع والمواد المتعلقة بها، مراجعة قسم الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة إلى مديرية بريد العاصمة في: مكتب بريد جبل عمان، مكتب بريد اللويبدة، مكتب بريد وسط البلد، مكتب بريد العبدلي، مكتب بريد إربد المركزي، مكتب بريد مأدبا المركزي، مكتب بريد العقبة المركزي، مكتب بريد جرش المركزي، مكتب بريد البترا، مكتب بريد الكرك المركزي، مكتب بريد أم قيس، مكتب بريد عجلون، مكتب بريد السلط المركزي، ومكتب بريد ماحص والفحيص.

--(بترا)

غ ح/م ق/أس

29/02/2024 18:39:36