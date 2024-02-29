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جرش: نادي المتقاعدين العسكريين ينظم حملة تبرع بالدم لغزة

2/29/2024 2:41:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 29 شباط (بترا)- نظم ملتقى ونادي مؤسسة المتقاعدين العسكريين في محافظة جرش، بالتعاون مع مستشفى جرش الحكومي اليوم الخميس، حملة للتبرع بالدم لصالح الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين .
وقال مدير المستشفى الدكتور صادق العتوم، إن المستشفى قدم الدعم اللوجستي لهذه الحملة من أطباء وممرضين ومعدات، مبينا أن المستشفى منفتح على الجميع من أجل تنفيذ مثل هذه الحملات التي تأتي انسجاما مع الرؤى الملكية بالوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة وفلسطين.
واشار إلى أن الحملة، جاءت بهدف المساهمة في مساعدة الأشقاء في قطاع غزة والوقوف معهم في التصدي للعدوان الصهيوني الغاشم، مؤكدا أن الأردنيين وعلى مر التاريخ كانوا سندا لإخوانهم في فلسطين.
وأشار المنسق العام للملتقى مروان الرواشدة، إلى أن المتقاعدين العسكريين كانوا وسيبقون جنود الوطن الأوفياء، وسنبقى صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية للدفاع عن الوطن ومواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهه.
--(بترا)
ع ف/ ف م/اح
29/02/2024 18:31:06

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