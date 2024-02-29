جرش: نادي المتقاعدين العسكريين ينظم حملة تبرع بالدم لغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 29 شباط (بترا)- نظم ملتقى ونادي مؤسسة المتقاعدين العسكريين في محافظة جرش، بالتعاون مع مستشفى جرش الحكومي اليوم الخميس، حملة للتبرع بالدم لصالح الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين .
وقال مدير المستشفى الدكتور صادق العتوم، إن المستشفى قدم الدعم اللوجستي لهذه الحملة من أطباء وممرضين ومعدات، مبينا أن المستشفى منفتح على الجميع من أجل تنفيذ مثل هذه الحملات التي تأتي انسجاما مع الرؤى الملكية بالوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة وفلسطين.
واشار إلى أن الحملة، جاءت بهدف المساهمة في مساعدة الأشقاء في قطاع غزة والوقوف معهم في التصدي للعدوان الصهيوني الغاشم، مؤكدا أن الأردنيين وعلى مر التاريخ كانوا سندا لإخوانهم في فلسطين.
وأشار المنسق العام للملتقى مروان الرواشدة، إلى أن المتقاعدين العسكريين كانوا وسيبقون جنود الوطن الأوفياء، وسنبقى صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية للدفاع عن الوطن ومواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهه.
--(بترا)
ع ف/ ف م/اح
29/02/2024 18:31:06
MENAFN29022024000117011021ID1107918842
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