تمديد الاستشارة حول مسودة أنظمة وتعليمات قانون حماية البيانات الشخصية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تمديد الاستشارة العامة حول مسودة أنظمة وتعليمات قانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023، حتى 7 آذار المقبل.

وأعلنت الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن ذلك يأتي إيماناً بأهمية التشاركية والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المملكة، واستناداً لقانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 والذي ينيط بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مهمة "إعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في المملكة ورفعها إلى مجلس حماية البيانات الشخصية ومجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن إرسال الملاحظات والتعليقات على المسودة عبر البريد الالكتروني:( PDP@modee.c).

--(بترا)

غ ح/م ق/ اح

29/02/2024 18:26:19