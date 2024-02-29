المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لوضع حد لمجزرة غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا) - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى وضع حد "للمجزرة" غزة، معربا عن أسفه من أنه "يبدو أن لا حدود للأهوال التي تتكشف أمام أعيننا في غزة، كما لا توجد كلمات لوصفها".
وقال فولكر في كلمة اليوم الخميس أمام الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، "منذ أوائل تشرين الأول، قتل أو جرح أكثر من 100 ألف شخص، وأن واحدا من كل 20 طفلاً وامرأة ورجلاً، قد مات أو جرح".
وأضاف ، إن "ما لا يقل عن 17 ألف طفل باتوا أيتاماً أو منفصلين عن أسرهم، في حين أن كثيرين آخرين سيحملون ندوب الصدمات الجسدية والعاطفية مدى الحياة. اليوم، يفوق عدد الأشخاص الذين قتلوا ثلاثين ألفاً. وعشرات الآلاف ما زالوا مفقودين، يُعتقد أن كثيراً منهم دفنوا تحت أنقاض منازلهم".
وأكد فولكر أن "الحرب في غزة يجب أن تنتهي . لقد ارتكبت إسرائيل في هذه الحرب انتهاكات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى. لقد حان الوقت لإحلال السلام والتحقيق والمساءلة".
--(بترا)
رصد/ ي أ/م ق/اح
29/02/2024 18:22:38
MENAFN29022024000117011021ID1107918840
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.