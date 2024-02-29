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المفوض الأممي لحقوق الإنسان يدعو لوضع حد لمجزرة غزة

2/29/2024 2:41:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا) - دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى وضع حد "للمجزرة" غزة، معربا عن أسفه من أنه "يبدو أن لا حدود للأهوال التي تتكشف أمام أعيننا في غزة، كما لا توجد كلمات لوصفها".
وقال فولكر في كلمة اليوم الخميس أمام الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، "منذ أوائل تشرين الأول، قتل أو جرح أكثر من 100 ألف شخص، وأن واحدا من كل 20 طفلاً وامرأة ورجلاً، قد مات أو جرح".
وأضاف ، إن "ما لا يقل عن 17 ألف طفل باتوا أيتاماً أو منفصلين عن أسرهم، في حين أن كثيرين آخرين سيحملون ندوب الصدمات الجسدية والعاطفية مدى الحياة. اليوم، يفوق عدد الأشخاص الذين قتلوا ثلاثين ألفاً. وعشرات الآلاف ما زالوا مفقودين، يُعتقد أن كثيراً منهم دفنوا تحت أنقاض منازلهم".
وأكد فولكر أن "الحرب في غزة يجب أن تنتهي . لقد ارتكبت إسرائيل في هذه الحرب انتهاكات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى. لقد حان الوقت لإحلال السلام والتحقيق والمساءلة".
--(بترا)
رصد/ ي أ/م ق/اح
29/02/2024 18:22:38

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