الملكية لفنون الطهي تخرج متدربين من فنادق البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- احتفلت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي بتخريج 13 متدربا ومتدربة من برنامج تدريب الخدمة والضيافة لمشروع المخطط السياحي الرئيسي في منطقة البترا، الذي تم اطلاقه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
وخضع المتدربون من العاملين في الفنادق السياحية في البترا لتدريب مدته شهر في مجال الخدمة والضيافة في مرافق الأكاديمية بهدف تعزيز مهاراتهم في مجالات الطهي، وخدمة الغرف والعملاء وإدارة الفنادق والضيافة بشكل عام بإشراف طاقم الأكاديمية الذي يتمتع بخبرة عالية واعتمادية دولية.
وحضر الحفل، الذي أقيم في مقر الاكاديمية اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ومفوض إدارة المحمية والسياحة الدكتور اسماعيل ناصر أبو عامود، وممثل (جايكا) في الأردن شينغو موريهاتا، وعدد من مندوبي سلطة إقليم البترا وجايكا ومدرسي الأكاديمية الذين نفذوا البرنامج التدريبي، بالإضافة للمستفيدين من البرنامج.
وثمن مدير الأكاديمية جاك روسيل دعم سلطة اقليم البترا و (جايكا) لهذا البرنامج، الذي يساهم في صقل مهارات العاملين في فنادق البترا، وتأهيلهم لنقل هذه المعرفة لزملائهم في البترا، وهنأ الخريجين على اجتيازهم البرنامج التدريبي بنجاح.
من جهته قال الدكتور أبو عامود ان أهمية هذه الشراكة تكمن في تطوير قطاع الفندقة والسياحة في إقليم البترا، والتي نبعت من رؤية مشروع المخطط السياحي الرئيسي في منطقة البترا الذي أُطلق عام 2021 بالتعاون مع جايكا.
من جهته أثنى موريهاتا على التعاون المثمر بين سلطة اقليم البترا والأكاديمية الملكية لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لإفادة موظفي قطاع الفنادق في البترا.
يشار الى أن الأكاديمية الملكية لفنون الطهي هي كلية جامعية تقنية تأسست في العام 2008 كإحدى مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية للارتقاء بمستوى التعليم في القطاع السياحي، وإعادة توجيه الشباب والشابات نحو التعليم المرتبط بسوق العمل.
وتعد الأكاديمية عضوا معتمدا في شبكة الكليات المعتمدة لجامعة لوزان الفندقية السويسرية، وتمنح الأكاديمية حالياً درجتي البكالوريوس في إدارة الطعام والشراب والدبلوم في فنون الطهي.
--(بترا)
س ص/م ق/ اح
29/02/2024 18:21:58
MENAFN29022024000117011021ID1107918839
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