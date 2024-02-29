الملكية لفنون الطهي تخرج متدربين من فنادق البترا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- احتفلت الأكاديمية الملكية لفنون الطهي بتخريج 13 متدربا ومتدربة من برنامج تدريب الخدمة والضيافة لمشروع المخطط السياحي الرئيسي في منطقة البترا، الذي تم اطلاقه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).

وخضع المتدربون من العاملين في الفنادق السياحية في البترا لتدريب مدته شهر في مجال الخدمة والضيافة في مرافق الأكاديمية بهدف تعزيز مهاراتهم في مجالات الطهي، وخدمة الغرف والعملاء وإدارة الفنادق والضيافة بشكل عام بإشراف طاقم الأكاديمية الذي يتمتع بخبرة عالية واعتمادية دولية.

وحضر الحفل، الذي أقيم في مقر الاكاديمية اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي ومفوض إدارة المحمية والسياحة الدكتور اسماعيل ناصر أبو عامود، وممثل (جايكا) في الأردن شينغو موريهاتا، وعدد من مندوبي سلطة إقليم البترا وجايكا ومدرسي الأكاديمية الذين نفذوا البرنامج التدريبي، بالإضافة للمستفيدين من البرنامج.

وثمن مدير الأكاديمية جاك روسيل دعم سلطة اقليم البترا و (جايكا) لهذا البرنامج، الذي يساهم في صقل مهارات العاملين في فنادق البترا، وتأهيلهم لنقل هذه المعرفة لزملائهم في البترا، وهنأ الخريجين على اجتيازهم البرنامج التدريبي بنجاح.

من جهته قال الدكتور أبو عامود ان أهمية هذه الشراكة تكمن في تطوير قطاع الفندقة والسياحة في إقليم البترا، والتي نبعت من رؤية مشروع المخطط السياحي الرئيسي في منطقة البترا الذي أُطلق عام 2021 بالتعاون مع جايكا.

من جهته أثنى موريهاتا على التعاون المثمر بين سلطة اقليم البترا والأكاديمية الملكية لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لإفادة موظفي قطاع الفنادق في البترا.

يشار الى أن الأكاديمية الملكية لفنون الطهي هي كلية جامعية تقنية تأسست في العام 2008 كإحدى مبادرات صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية للارتقاء بمستوى التعليم في القطاع السياحي، وإعادة توجيه الشباب والشابات نحو التعليم المرتبط بسوق العمل.

وتعد الأكاديمية عضوا معتمدا في شبكة الكليات المعتمدة لجامعة لوزان الفندقية السويسرية، وتمنح الأكاديمية حالياً درجتي البكالوريوس في إدارة الطعام والشراب والدبلوم في فنون الطهي.

--(بترا)

س ص/م ق/ اح

29/02/2024 18:21:58