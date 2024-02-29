ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 29 شباط (بترا)- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان بنسبة 0.08 بالمئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2467 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 3.9 مليون دينار ، مقارنة بـ 7.3 مليون دينار الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 17 بالمئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 19.4 مليون دينار، مقارنة بـ 16.6 مليون دينار للأسبوع السابق.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع 17.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 11843 صفقة.

--(بترا)

رش/ اح

29/02/2024 17:45:39