عبيدات رئيساً للمجلس الاستشاري المشترك في العربي للاختصاصات الصحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- انتخب أعضاء المجلس العربي للاختصاصات الصحية خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد في عمّان، رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات رئيساً للمجلس العلمي الاستشاري المشترك.
وهنأ أمين عام المجلس الدكتور عمر بن عوض الرواس، وسفير سلطنة عُمان في الأردن فهد بن عبد الرحمن العجيلي عبيدات بفوزه المستحق في انتخابات المجلس، معربين عن خالص أمنياتهما له بدوام التوفيق والنجاح.
بدوره، أعرب عبيدات، في بيان اليوم، عن اعتزازه بتولي رئاسة المجلس، مؤكدا أنه يسعى جاهدا لتحسين الخدمات الصحية في الدول العربية وتأهيل اختصاصيين ذوي كفاءة مهنية وعلمية عالية في المجالات الصحية وفق المعايير العالمية.
وأشار عبيدات إلى أن المجلس سيضع نصب عينيه استشراف مستقبل المهن الصحية وأنماط الممارسة في الاختصاصات الصحية، وبما يواكب التطورات في التواصل الرقمي واستخداماته في التعليم وتقديم الخدمات الصحية والتدريب.
يُذكر، أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية هيئة علمية مهنية عربية أُسّست من قبل مجلس وزراء الصحة العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، وغير هادف للربح.
--(بترا)
س ص/م ق/ اح
29/02/2024 17:42:08
MENAFN29022024000117011021ID1107918837
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