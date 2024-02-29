عبيدات رئيساً للمجلس الاستشاري المشترك في العربي للاختصاصات الصحية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- انتخب أعضاء المجلس العربي للاختصاصات الصحية خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد في عمّان، رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات رئيساً للمجلس العلمي الاستشاري المشترك.

وهنأ أمين عام المجلس الدكتور عمر بن عوض الرواس، وسفير سلطنة عُمان في الأردن فهد بن عبد الرحمن العجيلي عبيدات بفوزه المستحق في انتخابات المجلس، معربين عن خالص أمنياتهما له بدوام التوفيق والنجاح.

بدوره، أعرب عبيدات، في بيان اليوم، عن اعتزازه بتولي رئاسة المجلس، مؤكدا أنه يسعى جاهدا لتحسين الخدمات الصحية في الدول العربية وتأهيل اختصاصيين ذوي كفاءة مهنية وعلمية عالية في المجالات الصحية وفق المعايير العالمية.

وأشار عبيدات إلى أن المجلس سيضع نصب عينيه استشراف مستقبل المهن الصحية وأنماط الممارسة في الاختصاصات الصحية، وبما يواكب التطورات في التواصل الرقمي واستخداماته في التعليم وتقديم الخدمات الصحية والتدريب.

يُذكر، أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية هيئة علمية مهنية عربية أُسّست من قبل مجلس وزراء الصحة العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، وغير هادف للربح.

--(بترا)

س ص/م ق/ اح

29/02/2024 17:42:08