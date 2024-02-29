الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آذار صفر

الطاقة والمعادن: تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آذار صفر
التاريخ
2/29/2024 2:41:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال اجتماع عقده اليوم الخميس تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آذار المقبل لعام 2024 بقيمة صفر.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، "إنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر شباط الحالي".
--(بترا)
م ف/م ق/ اح
29/02/2024 17:38:05
MENAFN29022024000117011021ID1107918836
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