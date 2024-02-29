الاحتلال يستولي على 2640 دونما من أراضي أبو ديس والعيزرية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 شباط (بترا)- قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، استولت على نحو 2640 دونما من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة، شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان في بيان اليوم الخميس أن الأراضي المستهدفة تقع بين مستعمرتي "كيدار" و"معاليه أدوميم" المقامتين على أراضي المواطنين شرق القدس، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تهدف من هذا الاستيلاء إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستعمرتين المذكورتين، الأمر الذي سيؤدي إلى عزل القدس الشرقية عن سياقها الفلسطيني.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، دفعت الجمعة الماضية، بمخطط لبناء أكثر من 3000 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وتعتزم دعوة ما يسمى بـ "المجلس الأعلى للتخطيط" للمصادقة على المخطط الاستعماري الجديد، الذي يتضمن بناء 2350 وحدة استعمارية في مستعمرة "معالي أدوميم"، و300 وحدة في مستعمرة "كيدار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق القدس المحتلة، و694 وحدة في مستعمرة "إفرات" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب القدس المحتلة.

وأظهر تقرير صدر عن حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، الشهر الماضي، تصاعد النشاط الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى إقامة 9 بؤر استعمارية جديدة.

إلى ذلك أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة آلاف الدونمات من أراضي القدس الشرقية المحتلة، مؤكداً أن أنه لا سلام مع بقاء مستوطنة في الأراضي الفلسطينية.

وقال، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل سياستها الهادفة إلى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس، من خلال استمرار مصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، مشددا على أن جميع الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 هي أراضٍ فلسطينية ملك للشعب الفلسطيني سواء كانت ملكية خاصة أو عامة.

--(بترا)

م ف/م ق/اح

29/02/2024 17:18:24