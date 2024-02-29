قطر: أردنيون يستحوذون على معظم جوائز بينالي دوحة التصميم

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 29 شباط (بترا)- أعلنت متاحف قطر اليوم الخميس عن الفائزين بجائزة "بينالي دوحة التصميم 2024" المبادرة المرموقة لتكريم المواهب المتفردة ودعمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقا لموقع "متاحف قطر"، استحوذ مشاركون أردنيون على معظم فئات الجائزة الأربعة، حيث فاز أردنيان بفئتين من فئات الجائزة هما "استوديوهات فضاء في فئة التصميم الداخلي"، وعبير صيقلي في فئة الحرف اليدوية.

وقالت رئيسة مجلس أمناء "متاحف قطر" ورئيس مؤسسة دوحة التصميم، الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، "بفضل مهارات الفائزين الفنية الرائعة ومسيراتهم المهنية الصاعدة، يتم تجسيد نجاح دوحة التصميم في إتاحة منصة جديدة للممارسين في جميع أنحاء العالم العربي تعينهم على بناء مسيرتهم المهنية والتواصل مع محترفي التصميم المرموقين على مستوى العالم الذين اجتمعوا في هذا الحدث التاريخي".

وحصل الفائزون بجائزة دوحة التصميم على مبلغ 100 ألف ريال قطري (27.4 ألف دولار)، للحفاظ على ممارساتهم، بالإضافة إلى توجيه يقدمه لهم مصممون عالميون وخبراء في مجال عملهم، وإتاحة منصات جديدة لهم لعرض أعمالهم، ما يتيح لهم فرصا للانفتاح على السوق، إضافة الى دعم لوجستي لفترة عام.

من جانبه، قال نائب مدير بينالي دوحة التصميم للبرامج والشراكات، فهد العبيدلي، إن التميز في التصميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس بالأمر الجديد، ولكن إتاحة دوحة التصميم هذه الفرصة للاحتفاء بالمصممين البارعين والمبتكرين المقيمين، تعلي من شأن المصممين والصناعات الإبداعية وتقدم الدعم لهم.

وتولت مهمة اختيار الفائزين بجائزة دوحة التصميم، لجنة تحكيم تتكون من ثمانية خبراء، ومقيمين فنيين في مجال التصميم، ورواد مشهورين في الصناعات، يمثلون مجتمعات التصميم المحلية والإقليمية والعالمية.

يذكر أن معرض التصميم العربي، من أبرز فعاليات دورة بينالي دوحة التصميم الافتتاحية، ويستمر حتى 5 آب المقبل، وهو استعراض إقليمي لأكثر من 70 مصمما عربيا، يعرضون 38 عملا كلفوا بتصميمها.

--(بترا)

م خ/م ق/اح

29/02/2024 17:07:11