قطر: أردنيون يستحوذون على معظم جوائز بينالي دوحة التصميم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 29 شباط (بترا)- أعلنت متاحف قطر اليوم الخميس عن الفائزين بجائزة "بينالي دوحة التصميم 2024" المبادرة المرموقة لتكريم المواهب المتفردة ودعمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقا لموقع "متاحف قطر"، استحوذ مشاركون أردنيون على معظم فئات الجائزة الأربعة، حيث فاز أردنيان بفئتين من فئات الجائزة هما "استوديوهات فضاء في فئة التصميم الداخلي"، وعبير صيقلي في فئة الحرف اليدوية.
وقالت رئيسة مجلس أمناء "متاحف قطر" ورئيس مؤسسة دوحة التصميم، الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، "بفضل مهارات الفائزين الفنية الرائعة ومسيراتهم المهنية الصاعدة، يتم تجسيد نجاح دوحة التصميم في إتاحة منصة جديدة للممارسين في جميع أنحاء العالم العربي تعينهم على بناء مسيرتهم المهنية والتواصل مع محترفي التصميم المرموقين على مستوى العالم الذين اجتمعوا في هذا الحدث التاريخي".
وحصل الفائزون بجائزة دوحة التصميم على مبلغ 100 ألف ريال قطري (27.4 ألف دولار)، للحفاظ على ممارساتهم، بالإضافة إلى توجيه يقدمه لهم مصممون عالميون وخبراء في مجال عملهم، وإتاحة منصات جديدة لهم لعرض أعمالهم، ما يتيح لهم فرصا للانفتاح على السوق، إضافة الى دعم لوجستي لفترة عام.
من جانبه، قال نائب مدير بينالي دوحة التصميم للبرامج والشراكات، فهد العبيدلي، إن التميز في التصميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس بالأمر الجديد، ولكن إتاحة دوحة التصميم هذه الفرصة للاحتفاء بالمصممين البارعين والمبتكرين المقيمين، تعلي من شأن المصممين والصناعات الإبداعية وتقدم الدعم لهم.
وتولت مهمة اختيار الفائزين بجائزة دوحة التصميم، لجنة تحكيم تتكون من ثمانية خبراء، ومقيمين فنيين في مجال التصميم، ورواد مشهورين في الصناعات، يمثلون مجتمعات التصميم المحلية والإقليمية والعالمية.
يذكر أن معرض التصميم العربي، من أبرز فعاليات دورة بينالي دوحة التصميم الافتتاحية، ويستمر حتى 5 آب المقبل، وهو استعراض إقليمي لأكثر من 70 مصمما عربيا، يعرضون 38 عملا كلفوا بتصميمها.
--(بترا)
م خ/م ق/اح
29/02/2024 17:07:11
MENAFN29022024000117011021ID1107918834
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