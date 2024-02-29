بازار خيري لتجمع لجان المرأة في قضاء العارضة

MENAFN - Jordan News Agency)

العارضة 29 شباط (بترا)- نظم تجمع لجان المرأة لسيدات العارضة، بالتعاون مع نادي شباب العارضة الرياضي، اليوم الخميس، بازارا خيريا لمنتجات السيدات في القضاء.

واشتمل البازار على منتجات يدوية، وأكلات شعبية ومطرزات ومستحضرات تجميل، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة والأعياد الوطنية.

وأكد مدير قضاء العارضة هيثم حجازي، أن توفير بيئة ملائمة لتسويق منتجات السيدات في المنطقة، عامل أساسي لتنمية المجتمع وتحسين الظروف المعيشية للأسر وترسيخ ثقافة التعاون بينها، لتكون منتجة خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وبينت مقررة تجمع لجان المرأة في البلقاء الفيرا جريسات، أن الاحتفاء بهذا اليوم، لإبراز إنجازات المرأة التي باتت تشكل حضورا وتميزا في جميع القطاعات.

من جهتها، قالت منسقة التجمع لسيدات العارضة حنان ابو ضريس، إن البازارات التي يقيمها التجمع، أصبحت تزدهر يوما بعد يوم، وذات مردود اقتصادي مناسب، مما جعل البازار نافذة تسويقية لمنتجات السيدات .

وقال رئيس نادي شباب العارضة عدي الغنانيم، إن النوادي الشبابية شريك أساسي في المساهمة بتقديم الدعم للمشاريع النسوية، لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع والنهوض بها لتكون مساهمة في تنمية المجتمعات .

--(بترا)

ون/ف م/رق

29/02/2024 17:01:59