بازار خيري لتجمع لجان المرأة في قضاء العارضة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العارضة 29 شباط (بترا)- نظم تجمع لجان المرأة لسيدات العارضة، بالتعاون مع نادي شباب العارضة الرياضي، اليوم الخميس، بازارا خيريا لمنتجات السيدات في القضاء.
واشتمل البازار على منتجات يدوية، وأكلات شعبية ومطرزات ومستحضرات تجميل، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة والأعياد الوطنية.
وأكد مدير قضاء العارضة هيثم حجازي، أن توفير بيئة ملائمة لتسويق منتجات السيدات في المنطقة، عامل أساسي لتنمية المجتمع وتحسين الظروف المعيشية للأسر وترسيخ ثقافة التعاون بينها، لتكون منتجة خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وبينت مقررة تجمع لجان المرأة في البلقاء الفيرا جريسات، أن الاحتفاء بهذا اليوم، لإبراز إنجازات المرأة التي باتت تشكل حضورا وتميزا في جميع القطاعات.
من جهتها، قالت منسقة التجمع لسيدات العارضة حنان ابو ضريس، إن البازارات التي يقيمها التجمع، أصبحت تزدهر يوما بعد يوم، وذات مردود اقتصادي مناسب، مما جعل البازار نافذة تسويقية لمنتجات السيدات .
وقال رئيس نادي شباب العارضة عدي الغنانيم، إن النوادي الشبابية شريك أساسي في المساهمة بتقديم الدعم للمشاريع النسوية، لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع والنهوض بها لتكون مساهمة في تنمية المجتمعات .
--(بترا)
ون/ف م/رق
29/02/2024 17:01:59
MENAFN29022024000117011021ID1107918833
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