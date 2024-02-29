الجامعة الألمانية تنظم ملتقى مديري المدارس الثانوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 29 شباط (بترا)- نظمت الجامعة الألمانية الأردنية، اليوم الخميس، الملتقى الأول لمديري المدارس الثانوية، بمشاركة 35 مدرسة حكومية وخاصة في محافظتي العاصمة ومادبا، ولواء ناعور، وذلك تعزيزا لقيم وأهداف الجامعة في مسؤوليتها الاجتماعية.
وأشار رئيس الجامعة الدكتور علاء الدين الحلحولي، إلى أن الجامعة تأسست على غرار الجامعات الألمانية في العلوم التطبيقية، وطورت برامجها وحدثت خططها الدراسية لمواكبة التطورات الحديثة واحتياجات سوق العمل المحلي والألماني على وجه الخصوص.
وبين أن الجامعة، وعاء ثقافي، وجسر يربط الأردن بأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، الأمر الذي من شأنه إكساب الطلبة خبرات ومهارات حياتية ودراسية تمكنهم من إيجاد فرص عمل بعد التخرج، أو إنشاء شركات ناشئة، ليكونوا أصحاب أعمال.
ولفت إلى استحداث الجامعة لكلية التمريض، وعمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة ودورها في تعزيز ثقافة الريادة في الجامعة والمجتمع واحتضان المشاريع الابتكارية والإبداعية، وتنظيم علاقة الجامعة مع القطاع الصناعي، إضافة إلى توجهها لتكون نموذجا للمدن الألمانية من حيث النمط المعماري والثقافة.
وجرى خلال اللقاء، التعريف بكليات الجامعة وبرامجها الأكاديمية والبرامج المستضافة من جامعة فوتسيبورغ الألمانية التقنية، وهما البكالوريوس في العمل الاجتماعي وهندسة تكنولوجيا الهيدروجين، إضافة إلى الأنشطة اللامنهجية التي توفرها للطلبة لإكسابهم مهارات متنوعة في الخدمة الاجتماعية والحوار السياسي والمناظرات والسلم المجتمعي وغيرها.
--(بترا)
ج ب/ف م/رق
29/02/2024 16:42:28
MENAFN29022024000117011021ID1107918832
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