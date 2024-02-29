الجامعة الألمانية تنظم ملتقى مديري المدارس الثانوية

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 29 شباط (بترا)- نظمت الجامعة الألمانية الأردنية، اليوم الخميس، الملتقى الأول لمديري المدارس الثانوية، بمشاركة 35 مدرسة حكومية وخاصة في محافظتي العاصمة ومادبا، ولواء ناعور، وذلك تعزيزا لقيم وأهداف الجامعة في مسؤوليتها الاجتماعية.

وأشار رئيس الجامعة الدكتور علاء الدين الحلحولي، إلى أن الجامعة تأسست على غرار الجامعات الألمانية في العلوم التطبيقية، وطورت برامجها وحدثت خططها الدراسية لمواكبة التطورات الحديثة واحتياجات سوق العمل المحلي والألماني على وجه الخصوص.

وبين أن الجامعة، وعاء ثقافي، وجسر يربط الأردن بأوروبا بشكل عام وألمانيا بشكل خاص، الأمر الذي من شأنه إكساب الطلبة خبرات ومهارات حياتية ودراسية تمكنهم من إيجاد فرص عمل بعد التخرج، أو إنشاء شركات ناشئة، ليكونوا أصحاب أعمال.

ولفت إلى استحداث الجامعة لكلية التمريض، وعمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة ودورها في تعزيز ثقافة الريادة في الجامعة والمجتمع واحتضان المشاريع الابتكارية والإبداعية، وتنظيم علاقة الجامعة مع القطاع الصناعي، إضافة إلى توجهها لتكون نموذجا للمدن الألمانية من حيث النمط المعماري والثقافة.

وجرى خلال اللقاء، التعريف بكليات الجامعة وبرامجها الأكاديمية والبرامج المستضافة من جامعة فوتسيبورغ الألمانية التقنية، وهما البكالوريوس في العمل الاجتماعي وهندسة تكنولوجيا الهيدروجين، إضافة إلى الأنشطة اللامنهجية التي توفرها للطلبة لإكسابهم مهارات متنوعة في الخدمة الاجتماعية والحوار السياسي والمناظرات والسلم المجتمعي وغيرها.

--(بترا)

ج ب/ف م/رق

29/02/2024 16:42:28