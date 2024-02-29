انخفاض معدل البطالة إلى 21.4% خلال الربع الأخير 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- انخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الأخير من العام الماضي 2023 بمقدار 1.5 نقطة مئوية، عن الربع الأخير من العام 2022، وبانخفاض مقداره 0.9 نقطة مئوية، مقارنة مع الربع الثالث من عام 2023، ليسجل 21.4 بالمئة.

وأكدت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة اليوم الخميس، أن معدل البطالة عند الذكور بلغ 18.9 بالمئة، خلال الربع الرابع من عام 2023 مقابل 29.8 بالمئة للإناث.

وانخفض معدل البطالة للذكور بمقدار 1.7 نقطة مئوية، وانخفض للإناث بمقدار 1.9 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأخير من عام 2022.

وبمقارنة معدل البطالة للربع الأخير من عام 2023، مع الربع الذي سبقه، فإنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 0.9 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 1.9 نقطة مئوية.

وبحسب التقرير، بلغ معدل البطالة 25.1 بالمئة، بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) بانخفاض مقداره 3.2 نقطة مئوية عن الربع السابق.

وأشارت النتائج إلى أن 56.6 بالمئة، من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وبالتالي فإن إجمالي المتعطلين ممن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي قد بلغ 42.8 بالمئة.

أما على مستوى المحافظات، فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة المفرق بنسبة بلغت 24.8 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 17.7 بالمئة.

وفقا للتقرير، بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 26.8 بالمئة، وتركز 58.7 بالمئة، من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 60.7 بالمئة.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.1 بالمئة للمجموع (53.8 بالمئة للذكور مقابل 15.1 بالمئة للإناث) وذلك للربع الرابع من عام 2023، مقارنة مع 33.7 بالمئة، للمجموع (53.6 بالمئة للذكور و14.0 بالمئة للإناث)، وذلك للربع الرابع من عام 2022، وبذلك فقد ارتفعت المشاركة الاقتصادية للمرأة 1.1 نقطة مئوية خلال عام 2023، علماً بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية حوالي 19.6 بالمئة.

وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 57.3 بالمئة، من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.7 بالمئة للإناث.

كما أشارت النتائج إلى أن 71.8 بالمئة، من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 25.6 بالمئة بين الذكور.

--(بترا)

و ر/ف م/رق

29/02/2024 16:38:56