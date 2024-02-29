التعليم العالي تعلن عن منح دراسية تايلاندية في برامج الدراسات العليا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر منح دراسية مقدمة من حكومة مملكة تايلاند، ضمن برنامج المنح الدراسية التايلندية لعام 2024، في برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) في مختلف التخصصات وفي عدد من الجامعات التايلندية.

ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية، والحصول على مزيد من المعلومات، إلى الدخول للرابط الإلكتروني: ، وتقديم طلب إلى الجامعة التي يرغب التسجيل فيها بعد التأكد من اعتراف الوزارة بالجامعة.

وتشمل المنحة الدراسية، (تغطية الرسوم الدراسية، راتبا شهريا، مساهمة الإقامة، التأمين الصحي)، وينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-3-2024.

ودعت الوزارة، للاطلاع على قائمة الجامعات التايلندية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: ، مشترطة على الطلبة الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

--(بترا)

أ ر/ف م/رق

29/02/2024 16:38:24