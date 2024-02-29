التعليم العالي تعلن عن منح دراسية تايلاندية في برامج الدراسات العليا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر منح دراسية مقدمة من حكومة مملكة تايلاند، ضمن برنامج المنح الدراسية التايلندية لعام 2024، في برامج الدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراه) في مختلف التخصصات وفي عدد من الجامعات التايلندية.
ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الدراسية، والحصول على مزيد من المعلومات، إلى الدخول للرابط الإلكتروني: ، وتقديم طلب إلى الجامعة التي يرغب التسجيل فيها بعد التأكد من اعتراف الوزارة بالجامعة.
وتشمل المنحة الدراسية، (تغطية الرسوم الدراسية، راتبا شهريا، مساهمة الإقامة، التأمين الصحي)، وينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-3-2024.
ودعت الوزارة، للاطلاع على قائمة الجامعات التايلندية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي: ، مشترطة على الطلبة الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
--(بترا)
أ ر/ف م/رق
29/02/2024 16:38:24
MENAFN29022024000117011021ID1107918830
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