الملك: معان العزيزة بوابة الخير والمحطة الأولى لتأسيس المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)



الملك يشيد بالقيم الأصيلة لأهل معان باستقبال ضيوف الرحمن على طريق الحج.

الملك: الطموح لهذه المحافظة جذب المزيد من الاستثمارات والتوسع بالتنمية.

الملك: الأردن يبذل أقصى جهوده لوقف الحرب على غزة.

الملك: الأردن مستمر بإرسال المساعدات للأهل في غزة برا وجوا، وستكون الأولوية لمناطق الشمال.

الملك: الأهم في هذا الجهد أن يلمس الأشقاء في غزة أن الأردن معهم ولن يدخر جهدا لمساعدتهم.

الملك يطلع على مشروع ترميم واستدامة مقر الملك المؤسس بمعان.

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة معان.

معان 29 شباط (بترا)- قال جلالة الملك عبدالله الثاني إن مدينة معان العزيزة بوابة الخير والمحطة الأولى لتأسيس المملكة.

وأشاد جلالته خلال لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان في مقر الملك المؤسس، اليوم الخميس، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالقيم الأصيلة التي يجسدها أهل معان في استقبال ضيوف الرحمن على طريق الحج، وحرصهم على مساعدة كل محتاج.

واستذكر جلالة الملك زيارته إلى معان قبل 25 عاما، قائلا: حينها كان أول مطلب للأهالي إنشاء جامعة بالمحافظة، واليوم أصبحت جامعة الحسين بن طلال، "التي تحمل اسم أغلى الرجال" عنوانا للتنمية.

وأشار جلالته إلى احتضان معان لأكبر مشاريع الطاقة الشمسية بالمملكة وغيرها من المشاريع، مبينا أن الطموح لهذه المحافظة جذب المزيد من الاستثمارات، والتوسع بالتنمية، وتعظيم الاستفادة من مدينة البترا سياحيا.

وتطرق جلالة الملك في حديثه إلى الأوضاع الخطيرة في غزة، مؤكدا أن الأردن يبذل أقصى جهوده لوقف الحرب على القطاع.

وشدد جلالته على أن الأردن مستمر بإرسال المساعدات للأهل في غزة بكل الطرق الممكنة، برا وجوا، وستكون الأولوية لمناطق الشمال في القطاع، مؤكدا أننا لن نلتفت إلى المشككين.

وأشار جلالة الملك إلى عمليات الإنزال الجوية التي ينفذها الأردن، مبينا أن المملكة طلبت من دول شقيقة وصديقة مشاركتها في هذه العمليات، للوقوف إلى جانب الأهل في غزة والتخفيف عنهم.

وأعرب جلالته عن تقديره لشكر الأشقاء في غزة للأردن، على الرغم من أن المساعدات التي تصلهم حاليا محدودة بسبب ما يتعرض له القطاع، مؤكدا أن الأهم في هذا الجهد أن يلمس الأهل في غزة أن الأردن معهم ولن يدخر جهدا لمساعدتهم.

من جهته، أكد محافظ معان فيصل المساعيد أن اليوبيل الفضي لجلالة الملك هو استمرار لمسيرة هاشمية مجيدة كان البناء والنماء الوطني فيها جزءا من مشروع نهضة وتحديث وتطوير متواصل.

وأشار إلى أن معان شهدت خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الملكية والإنجازات في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والسياحة والرعاية الاجتماعية والمشروعات الإنتاجية الـمدرة للدخل، وتعزيز دور المرأة والشباب وتمكين مؤسسات المجتمع المدني.

ولدى وصول جلالته مقر الملك المؤسس، استقبلته فرقة معان للفلكلور الشعبي.

وجال جلالة الملك في مقر الملك المؤسس، واطلع على مشروع ترميمه واستدامته كمبنى تراثي ومتحف ذي قيمة تاريخية كبيرة، ومحطة مهمة في مراحل تأسيس الدولة الأردنية.

والمقر أحد أبنية محطة السكة الحديدية الحجازية في معان الذي بُني عام 1904، واتخذه الملك المؤسس (الأمير آنذاك) عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه، مقرا له حين قدم إلى معان في 21 تشرين الثاني 1920، وأُطلق على هذا المبنى اسم "مقر الدفاع الوطني".

وأنعم جلالة الملك، خلال اللقاء، بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات ومؤسسات في محافظة معان، تقديرا لمساهماتهم في خدمة الأردن، خاصة أبناء وبنات المجتمع المحلي.

وتاليا أسماء الشخصيات والمؤسسات المكرمة بميداليات اليوبيل الفضي:

- جامعة الحسين بن طلال، وتسلمها الدكتور عاطف الخرابشة، رئيس الجامعة.

- منطقة معان التنموية، وتسلمها مهند فاضل الطراونة، المدير التنفيذي للعمليات في شركة تطوير معان.

- شركة شمس معان لتوليد الطاقة، وتسلمها عامر محمود محمد الشراري.

- واحة الحجاج، وتسلمها المهندس هاني رفيق الخطاطبة - المدير التنفيذي لموقع منطقة معان التنموية.

- الشيخ سلطان فيصل حمد الجازي.

- حسني سالم علي معيوف.

- بركات سليمان علي النوافلة.

- سليمان رفيع عرموش النعيمات، مدير مدرسة ايل المهنية.

- ساري مطلق عوده السليمانيين الحويطات.

- أحمد علي محمد أبو طويلة.

- رعد عارف مهباش أبو تايه.

- المجمع الشمسي الأول، وتسلمتها المهندسة عاهدة عبدالله كريشان، مديرة الروضة الصناعية والمجمعات الشمسية.

- المرحوم محمد مشهور الجازي، وتسلمها ابنه طارق الجازي.

- أحمد غازي محمود المغربي الفناطسة، شركة الكأس البلاتيني لصناعة أكواب الكرتون.

- شركة مصنع ديفون للشوكولاتة، وتسلمها تيسير سليمان العلايا النوافلة.

- مشروع خيرات الشوبك (مصنع منتجات الألبان)، وتسلمها أيمن أيوب محمد الرواشدة، مدير المصنع.

- منتجع القرية القديمة – وادي موسى، وتسلمها أسامه عبدالله عقله النوافلة.

- مبادرة سبيل معان، وتسلمها عادل عطاالله أبو طويلة.

- إذاعة صوت الجنوب، وتسلمها علي عبدالله مفلح القرامسة، مدير دائرة الاتصال التنموي والبرامج في جامعة الحسين بن طلال.

- جمعية الجنوب للتربية الخاصة، وتسلمها مطر محمد خليل أبو رخية، رئيس الجمعية.

- جمعية الجوهرة الخيرية، وتسلمتها جميلة مرضي الجازي، رئيسة الجمعية.

- جمعية سيدات الشوبك الخيرية، وتسلمتها بسمة علي مطلق الهباهبة، رئيسة الجمعية.

- جمعية مهارات لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، وتسلمتها ثروة أبو درويش، رئيسة الجمعية.

- جمعية سيدات المدورة الخيرية، وتسلمتها جميلة علي عوض أبو نوير، رئيسة الجمعية.

- فرقة معان للفنون الشعبية، وتسلمها يوسف شكري يعقوب دنكجيان.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

--(بترا)

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29/02/2024 16:40:07