ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والديزل لشهر آذار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الخميس، رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 930 فلساً للتر بدلاً من 910 فلسات للتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1170 فلساً للتر بدلاً من 1150 فلساً للتر، ورفع سعر الديزل ليصبح 740 فلساً للتر بدلاً من 720 فلساً للتر للفترة من 1-31 آذار المقبل .
كما قررت اللجنة خلال اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا، تثبيت سعر مادة الكاز لشهر آذار المقبل عند سعر 620 فلساً للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كغم عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني الماضي.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار 20 فلساً للتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار 20 فلساً للتر، إضافة إلى ارتفاع سعر الديزل بمقدار 20 فلساً للتر.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
29/02/2024 16:15:35
MENAFN29022024000117011021ID1107918822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.