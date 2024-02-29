ارتفاع أسعار البنزين بنوعيه والديزل لشهر آذار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الخميس، رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 930 فلساً للتر بدلاً من 910 فلسات للتر، ورفع سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1170 فلساً للتر بدلاً من 1150 فلساً للتر، ورفع سعر الديزل ليصبح 740 فلساً للتر بدلاً من 720 فلساً للتر للفترة من 1-31 آذار المقبل .

كما قررت اللجنة خلال اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا، تثبيت سعر مادة الكاز لشهر آذار المقبل عند سعر 620 فلساً للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي 12.5 كغم عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني الماضي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار 20 فلساً للتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار 20 فلساً للتر، إضافة إلى ارتفاع سعر الديزل بمقدار 20 فلساً للتر.

--(بترا)

م ف/ف م/رق

29/02/2024 16:15:35