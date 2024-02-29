وزارة الشباب تختتم دورة الأمن والسلم المجتمعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- اختتمت اليوم الخميس، في بيت شباب عمان، فعاليات دورة الأمن والسلم المجتمع، التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية التابع لوزارة الشباب، بالتعاون مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام، بمشاركة 25 موظفا وموظفة من رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية.
وأكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، خلال اختتام الدورة، التي حضرها رئيس مركز الأمن والسلم المجتمعي المقدم عمر الخلايلة، ومدير مركز إعداد القيادات الشبابية الدكتور ماجد عسيلة، أهمية الشراكة مع مديرية الأمن العام لتعزيز الفكر والمعارف للمشاركين لتأهيلهم ليكونوا مساندين لمركز الأمن والسلم المجتمعي، مؤكدا ضرورة نقل المهارات والمعارف التي اكتسبها المشاركون إلى أعضاء المراكز الشبابية.
بدوره، أشار الخلايلة، إلى أن هذه الشراكة مستمرة بين الوزارة و مديرية الأمن العام، لخدمة المجتمع الأردني الذي يعد جله من فئة الشباب، لافتا إلى ما قاله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أن "من يمتلك المفاتيح لعقول الشباب تفتح له أبواب المستقبل".
ويأتي تنظيم الدورة ضمن خطة مركز إعداد القيادات الشبابية لعام 2024، وضمن المحور السادس من محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب (الأمن والسلم المجتمعي) حيث اشتملت على عدة محاورة تدريبية، أبرزها الرؤية الملكية لمواجهة التطرف والإرهاب ورسالة عمان، والفكر المتطرف واقع وتحديات، والمسلكيات الخاطئة، وتجنيد الأحداث من قبل الجماعات المتطرفة، ودور الأسرة في مكافحة التطرف، وتجنيد النساء من قبل الجماعات المتطرفة.
--(بترا)
س ح/ف م/رق
29/02/2024 16:04:35
MENAFN29022024000117011021ID1107918821
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