وزارة الشباب تختتم دورة الأمن والسلم المجتمعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- اختتمت اليوم الخميس، في بيت شباب عمان، فعاليات دورة الأمن والسلم المجتمع، التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية التابع لوزارة الشباب، بالتعاون مركز السلم المجتمعي في مديرية الأمن العام، بمشاركة 25 موظفا وموظفة من رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية.

وأكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، خلال اختتام الدورة، التي حضرها رئيس مركز الأمن والسلم المجتمعي المقدم عمر الخلايلة، ومدير مركز إعداد القيادات الشبابية الدكتور ماجد عسيلة، أهمية الشراكة مع مديرية الأمن العام لتعزيز الفكر والمعارف للمشاركين لتأهيلهم ليكونوا مساندين لمركز الأمن والسلم المجتمعي، مؤكدا ضرورة نقل المهارات والمعارف التي اكتسبها المشاركون إلى أعضاء المراكز الشبابية.

بدوره، أشار الخلايلة، إلى أن هذه الشراكة مستمرة بين الوزارة و مديرية الأمن العام، لخدمة المجتمع الأردني الذي يعد جله من فئة الشباب، لافتا إلى ما قاله سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد أن "من يمتلك المفاتيح لعقول الشباب تفتح له أبواب المستقبل".

ويأتي تنظيم الدورة ضمن خطة مركز إعداد القيادات الشبابية لعام 2024، وضمن المحور السادس من محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب (الأمن والسلم المجتمعي) حيث اشتملت على عدة محاورة تدريبية، أبرزها الرؤية الملكية لمواجهة التطرف والإرهاب ورسالة عمان، والفكر المتطرف واقع وتحديات، والمسلكيات الخاطئة، وتجنيد الأحداث من قبل الجماعات المتطرفة، ودور الأسرة في مكافحة التطرف، وتجنيد النساء من قبل الجماعات المتطرفة.

--(بترا)

س ح/ف م/رق

29/02/2024 16:04:35