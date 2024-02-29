رئيس النواب: الملك يقدم سردية الحق لمواجهة رواية الاحتلال الإسرائيلي المضللة

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 29 شباط (بترا) عمر ضمرة- أكد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقدم للعالم أجمع سردية الحق في مواجهة رواية الاحتلال الإسرائيلي المضللة، وأن الأردن في طليعة المدافعين عن فلسطين.

وأشار إلى مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي لإغاثة أهلنا في قطاع غزة، مبينا أن هذه المشاركة النبيلة تنبثق من قائد عظيم، لكسر الحصار، في موقف ينبع من واجب الضمير تجاه الأشقاء الذين نلتقي معهم بالدم والقضية والمصير.

جاء ذلك خلال رعايته اليوم الخميس في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بالزرقاء، الوقفة الاعتزازية بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تجاه القضية الفلسطينية ودعم أهلنا في غزة والضفة الغربية، بحضور النواب أحمد الخلايلة ورائد الظهراوي والدكتور عمر الزيود، ورئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري، ورئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، ومدير الثقافة محمد الزعبي، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وأهالي الزرقاء.

وأكد الصفدي أن جلالة الملك شدد على وحدة الأراضي الفلسطينية، ويقف الأردن بثبات بوجه مرامي الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الشعب الأردني برهن على حالة كبيرة من الإدراك المتناغم مع موقف القيادة الهاشمية في رفض أي سيناريوهات أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة أي مناطق عازلة فيها أو تهجير أهلها.

وأضاف أن الأردن جسد بمواقفه، أنبل صور التضامن مع أشقائه في في القطاع، وسيبقى عوناً لفلسطين، ولن تثنيه عن مواصلة دوره والثبات على مواقفه العروبية الراسخة، كل أصوات التشكيك، إذ يتعين علينا المضي كما نحن على الدوام، بجبهة داخلية وطنية متماسكة، حيث ان الموقف الرسمي والشعبي كان وسيبقى في حالة من التناغم والانسجام والتلاحم، وسيبقى شعبنا في حالة من الوعي والثبات، مفوتاً الفرصة على كل أصوات العبث، سنداً وذخراً لجيشنا العربي الباسل الذي يقدم كل يوم أعظم صور التضحية والصمود والفداء.

وأشار إلى أن جلالة الملكة رانيا العبدالله قدمت مضامين عميقة وضعت المجتمع الدولي أمام مختبر قيم الإنسانية والضمير، وأن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أشرف على تجهيز المستشفى الميداني الثاني لغزة، كما شاركت سمو الأميرة سلمى بعمليات إنزال جوي مع صقور سلاح الجو الملكي لتقديم الإغاثة العاجلة للأهل في قطاع غزة.

وقال الصفدي: "إننا من الزرقاء هذه الأرض الطاهرة، حيث ثكنات جيشنا العربي الباسل تحيط بمعالم المدينة، نعبر عن أسمى معاني الفخر والاعتزاز بجلالة الملك عبد الله الثاني، الذي كان على العهد مع أمته وفلسطين وبطليعة المدافعين عن أهلنا بغزة بوجه العدوان الغاشم الذي يشنه العدو الإسرائيلي المجرم".

من جهته، لفت مدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة، إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وحمايتها ورعايتها، مشيراً إلى اعتزاز الأردنيين بقيادتهم الهاشمية الحكيمة التي تستند إلى الشرعية الدينية والتاريخية .

بدوره، تحدث الرئيس الروحي في الزرقاء الأرشمندريت اثناسيوس قاقيش، عن الوئام بين الأديان التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، الوصي التاريخي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، لافتاً إلى أن جلالته يدعو وفي كل المحافل الدولية إلى ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف الكنائس والمساجد التي يلجأ إليها المدنيين والشيوخ والنساء والأطفال.

كما تحدث خلال الوقفة معن القيسي، ممثلاً عن مجموعة الشباب المنظمين لها، وعضوا مجلس محافظة الزرقاء فاتن سميرات، وأنس جودة، ومساعدة مدير ثقافة الزرقاء الدكتور منى سعود، وعن المتقاعدين العسكريين، عبدالله المومني، حيث أشادوا بمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني وعمليات الإنزال الجوي لإغاثة أهلنا المحاصرين في غزة، وجهوده المتواصلة من أجل وقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة والمستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

--(بترا)

ع ض/رق

29/02/2024 15:59:31