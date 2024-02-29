مذكرة تعاون بين مؤسسة نهر الأردن وشركة المعاصرة لتزويد المعدات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- وقعت مؤسسة نهر الأردن مع شركة المعاصرة لتزويد المعدات، مذكرة تعاون في مجال تدريب وتشغيل الشباب بقطاع صيانة السيارات الكهربائية والهجينة ضمن محور الـتأهيل لدخول سوق العمل التابع لنهر الأردن.
ووقع المذكرة وفق بيان للمؤسسة اليوم الخميس، مدير التدريب والاستشارات والبرامج في مؤسسة نهر الأردن الدكتور محمد الحوراني، وعن شركة المعاصرة المدير التنفيذي لوكالة إم جي محمد شاهين.
وتنص المذكرة على التعاون في مجال التشبيك الوظيفي من خلال استقطاب المستفيدين، وتقديم الدورات التدريبية اللازمة لتسهيل دخولهم سوق العمل حسب الفرص المتوفرة.
وتأتي هذه الشراكة كجزء من مجموعة تدخلات خاصة لنهر الأردن بمجال الـتأهيل لدخول سوق العمل التي تسعى المؤسسة من خلالها على إعداد الشباب للعمل الوظيفي عبر سلسلة من التدريبات والأنشطة المتعلقة بالتشبيك الوظيفي والتدريب المهني والتدريب داخل العمل، وتُنفذ بناء شراكات متعددة ومتنوعة مع أكثر من 100 جهة من القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام ذات الصلة بما يتناسب واحتياجات السوق المحلي وقطاعاته الحيوية.
--(بترا)
رخ/م ف/رق
29/02/2024 15:59:12
MENAFN29022024000117011021ID1107918819
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