مذكرة تعاون بين مؤسسة نهر الأردن وشركة المعاصرة لتزويد المعدات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- وقعت مؤسسة نهر الأردن مع شركة المعاصرة لتزويد المعدات، مذكرة تعاون في مجال تدريب وتشغيل الشباب بقطاع صيانة السيارات الكهربائية والهجينة ضمن محور الـتأهيل لدخول سوق العمل التابع لنهر الأردن.

ووقع المذكرة وفق بيان للمؤسسة اليوم الخميس، مدير التدريب والاستشارات والبرامج في مؤسسة نهر الأردن الدكتور محمد الحوراني، وعن شركة المعاصرة المدير التنفيذي لوكالة إم جي محمد شاهين.

وتنص المذكرة على التعاون في مجال التشبيك الوظيفي من خلال استقطاب المستفيدين، وتقديم الدورات التدريبية اللازمة لتسهيل دخولهم سوق العمل حسب الفرص المتوفرة.

وتأتي هذه الشراكة كجزء من مجموعة تدخلات خاصة لنهر الأردن بمجال الـتأهيل لدخول سوق العمل التي تسعى المؤسسة من خلالها على إعداد الشباب للعمل الوظيفي عبر سلسلة من التدريبات والأنشطة المتعلقة بالتشبيك الوظيفي والتدريب المهني والتدريب داخل العمل، وتُنفذ بناء شراكات متعددة ومتنوعة مع أكثر من 100 جهة من القطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام ذات الصلة بما يتناسب واحتياجات السوق المحلي وقطاعاته الحيوية.

--(بترا)

رخ/م ف/رق

29/02/2024 15:59:12