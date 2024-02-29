وزير التربية والتعليم العالي يفتتح جامعة العقبة للعلوم الطبية

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 29 شباط (بترا)- أمين المعايطة- افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الخميس، جامعة العقبة للعلوم الطبية.

وتضم الجامعة كليتين (الطب وطب الأسنان)، ومستشفى تعليميا متطورا يخدم الطلاب والباحثين والتدريب السريري في إجراء البحوث.

وقال محافظة، خلال الافتتاح الذي حضره محافظ العقبة خالد الحجاج، والنائب عبيد ياسين، والعين خالد ابو العز، ورئيس مجلس المحافظة عماد عمرو، وعدد من المسؤولين، وممثلو المجتمع المحلي، إن الجامعة ستخدم إقليم الجنوب بشكل خاص، وباقي مناطق المملكة بشكل عام، من خلال الخدمات الطبية التي سيقدمها المستشفى الجامعي التابع لها، والذي سيضم 200 سرير وعيادات طبية متخصصة وخدمة طوارئ وطب الأسنان.







وأضاف أن الجامعة والمستشفى التابع لها، سيوفر خدمات طبية متطورة في ظل ارتفاع عدد السكان في العقبة، وسيضم أحدث المختبرات والعيادات المتخصصة والأطباء الأكفاء الذين استقطبتهم الجامعة للتدريس في كلياتها والعمل في المستشفى التابع لها .

بدوره، أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور اخليف الطراونة، استمرار السياسة التعليمية للجامعة على نهج الهاشميين، لافتا إلى أن الجامعة هي أول جامعة طبية متكاملة، ومعززة بمستشفى جامعي، وستوفر حوالي ألف فرصة عمل لأبناء المجتمع.

وقال رئيس الجامعة الدكتور احمد حياصات، إن تأسيس جامعة طبية في العقبة، جاء لخدمة أبناء الوطن والدول المجاورة، ممن يرغبون بدراسة الطب وطب الأسنان.

وبين أن الجامعة هي أول جامعة طبية حاصلة على الاعتماد العام والخاص في محافظة العقبة، وتلتزم بتقديم أعلى مستوى من الجودة الأكاديمية والخبرة العلمية من خلال برنامجي البكالوريوس في الطب وطب الأسنان

--(بترا)

ا م/ ف م/رق

29/02/2024 15:36:41