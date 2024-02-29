وزير التربية والتعليم العالي يفتتح جامعة العقبة للعلوم الطبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 29 شباط (بترا)- أمين المعايطة- افتتح وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الخميس، جامعة العقبة للعلوم الطبية.
وتضم الجامعة كليتين (الطب وطب الأسنان)، ومستشفى تعليميا متطورا يخدم الطلاب والباحثين والتدريب السريري في إجراء البحوث.
وقال محافظة، خلال الافتتاح الذي حضره محافظ العقبة خالد الحجاج، والنائب عبيد ياسين، والعين خالد ابو العز، ورئيس مجلس المحافظة عماد عمرو، وعدد من المسؤولين، وممثلو المجتمع المحلي، إن الجامعة ستخدم إقليم الجنوب بشكل خاص، وباقي مناطق المملكة بشكل عام، من خلال الخدمات الطبية التي سيقدمها المستشفى الجامعي التابع لها، والذي سيضم 200 سرير وعيادات طبية متخصصة وخدمة طوارئ وطب الأسنان.
وأضاف أن الجامعة والمستشفى التابع لها، سيوفر خدمات طبية متطورة في ظل ارتفاع عدد السكان في العقبة، وسيضم أحدث المختبرات والعيادات المتخصصة والأطباء الأكفاء الذين استقطبتهم الجامعة للتدريس في كلياتها والعمل في المستشفى التابع لها .
بدوره، أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور اخليف الطراونة، استمرار السياسة التعليمية للجامعة على نهج الهاشميين، لافتا إلى أن الجامعة هي أول جامعة طبية متكاملة، ومعززة بمستشفى جامعي، وستوفر حوالي ألف فرصة عمل لأبناء المجتمع.
وقال رئيس الجامعة الدكتور احمد حياصات، إن تأسيس جامعة طبية في العقبة، جاء لخدمة أبناء الوطن والدول المجاورة، ممن يرغبون بدراسة الطب وطب الأسنان.
وبين أن الجامعة هي أول جامعة طبية حاصلة على الاعتماد العام والخاص في محافظة العقبة، وتلتزم بتقديم أعلى مستوى من الجودة الأكاديمية والخبرة العلمية من خلال برنامجي البكالوريوس في الطب وطب الأسنان
--(بترا)
ا م/ ف م/رق
29/02/2024 15:36:41
MENAFN29022024000117011021ID1107918818
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.