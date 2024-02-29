العقبة الخاصة تؤكد جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك

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العقبة 29 شباط (بترا)- أمين المعايطة- أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، جاهزية الجهات الرسمية والمنظومة المينائية والجمركية في العقبة، لإدامة سلسلة التزويد للمواد الغذائية والبضائع العامة، لضمان تزويد المواطنين باحتياجاتهم في مختلف محافظات المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الخميس، لبحث الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، حضره محافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، ومفوض البيئة الدكتور أيمن سليمان، ومدير جمرك العقبة العميد الدكتور مفلح أبو عليم، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات، ومدير شركة ميناء حاويات العقبة هندريك نيجوف، وعضو غرفة صناعة عمان ديما سختيان، ورئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، ورئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، ورئيس نقابة أصحاب التخليص في العقبة محمد جلال.

وقال الفايز إن السلطة بجميع دوائرها الخدماتية والشركات التابعة لها تمكنت من تجاوز التحديات التي واجهتها خاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد والتصدير من خلال موانئ العقبة التي عملت بكامل طاقتها للحفاظ على إيصال المواد التموينية والسلع بمختلف أنواعها إلى جميع محافظات المملكة.

وأشاد بجهود الدوائر المعنية من القطاعات العاملة كافة في إطار التشاركية والتكاملية على مدار الساعة، بهدف إنجاز المعاملات المتعلقة بعمليات المناولة وتسهيل حركة البضائع بانسيابية عالية من خلال المراكز الجمركية، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الفترات الزمنية، وزيادة نسب الإنجاز، وتجاوز التحديات بأوقات قياسية دون أي تأخير.

وأكد الحضور أهمية التعاون والتشارك القائم في تقديم أفضل الخدمات بالسرعة والدقة العالية، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه التجار والمستثمرين، وتوفير تسهيلات تسهم بتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير المواد التموينية بمختلف أنواعها والرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتجارية.

--(بترا)

ا م/م ف/رق

29/02/2024 15:32:27