ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد إلى 104

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن عدد شهداء مجزرة الرشيد في قطاع غزة ارتفع إلى 104، وإن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الإصابات الخطيرة في المجزرة.

وبين القدرة أن الساعات المقبلة قد تشهد ارتفاع عدد شهداء المجزرة، وغالبية الإصابات كانت في المناطق العلوية من الجسم.

وأضاف أن الاحتلال يمنع دخول الوقود لمستشفيات شمال القطاع، مشيرا إلى أن قطاع غزة يعاني من سوء تغذية، ما يعرض حياة الآلاف لموت محقق، كما أن أكثر من 450 مريضا بالفشل الكلوي في شمال غزة لا يجدون العلاج.

---(بترا)

رصد/ف ق/ف م/رق

29/02/2024 15:22:15