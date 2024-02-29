Friday, 01 March 2024 12:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد إلى 104

2/29/2024 2:41:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن عدد شهداء مجزرة الرشيد في قطاع غزة ارتفع إلى 104، وإن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الإصابات الخطيرة في المجزرة.
وبين القدرة أن الساعات المقبلة قد تشهد ارتفاع عدد شهداء المجزرة، وغالبية الإصابات كانت في المناطق العلوية من الجسم.
وأضاف أن الاحتلال يمنع دخول الوقود لمستشفيات شمال القطاع، مشيرا إلى أن قطاع غزة يعاني من سوء تغذية، ما يعرض حياة الآلاف لموت محقق، كما أن أكثر من 450 مريضا بالفشل الكلوي في شمال غزة لا يجدون العلاج.
---(بترا)
رصد/ف ق/ف م/رق
29/02/2024 15:22:15

MENAFN29022024000117011021ID1107918816

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث