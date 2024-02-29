ارتفاع عدد شهداء مجزرة الرشيد إلى 104

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، الدكتور أشرف القدرة، اليوم الخميس، إن عدد شهداء مجزرة الرشيد في قطاع غزة ارتفع إلى 104، وإن الطواقم الطبية عاجزة عن التعامل مع الإصابات الخطيرة في المجزرة.
وبين القدرة أن الساعات المقبلة قد تشهد ارتفاع عدد شهداء المجزرة، وغالبية الإصابات كانت في المناطق العلوية من الجسم.
وأضاف أن الاحتلال يمنع دخول الوقود لمستشفيات شمال القطاع، مشيرا إلى أن قطاع غزة يعاني من سوء تغذية، ما يعرض حياة الآلاف لموت محقق، كما أن أكثر من 450 مريضا بالفشل الكلوي في شمال غزة لا يجدون العلاج.
---(بترا)
رصد/ف ق/ف م/رق
29/02/2024 15:22:15
MENAFN29022024000117011021ID1107918816
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