المتقاعدين العسكريين تحتفي في الطفيلة باليوبيل الفضي لتسلم الملك سلطاته الدستورية

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 29 شباط (بترا)- سمير المرايات- احتفت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، اليوم الخميس، في محافظة الطفيلة، باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وعيد ميلاده الميمون، ويوم الوفاء الوطني للمتقاعدين العسكريين ويوم الوفاء والبيعة.

وقال محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، خلال رعايته الفعالية بمشاركة رسمية وشعبية وشبابية وتربوية، إن اليوبيل الفضي ليوم الوفاء والبيعة يمثل لحظة فارقة في تاريخ المملكة، وهو أكثر من مجرد مناسبة للاحتفال، حيث يؤكد على استمرار المسيرة والعهد بين العائلة الهاشمية والشعب الأردني، ونستذكر فيه جهود جلالة الملك في ترسيخ الأردن كمنارة للاستقرار والأمن والقدرة على الصمود في ظل منطقة مضطربة.

وأضاف "لقد حبانا الله عز وجل بقيادة هاشمية فذة استطاعت إبراز دور الأردن على المستوى الإقليمي والعالمي في مختلف المجالات، حتى غدا الأردن بحنكة قيادته الملهمة أنموذجاً بالتطور والنماء والازدهار فمنذ بدايات التأسيس وروايات التقدم والإنجاز تُكتب بأحرف من نور في كتاب مجد الوطن وذاكرة أيامه الخالدة لتكون شواهد على حجم الإنجاز الذي أرسى دعائمه أبناء هاشم الأبرار".

وأكد أن المواقف القومية التاريخية للأردن والأردنيين تجاه شقيقهم التوأم الفلسطيني واجب أملته عليهم روابط الدم المشترك، وأن الدور الذي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك خاصة خلال ما شاهدناه الأيام الماضية من إشراف جلالته ومشاركته المباشرة بعمل جسر الإغاثة الجوية والإنزالات الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة، إضافة إلى الجهود التي ركزت منذ 7 تشرين الأول الماضي على كشف زيف الادعاءات الإسرائيلية وجرائمهم بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والوقوف ضد التهجير القسري لأهلنا في غزة.

وأشار الشورة إلى جولات جلالة الملك الإقليمية والعالمية التي كان لها الدور الكبير في إقناع المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية ومظلومية أهلنا في غزة، إذ استطاع جلالته بحكمته وحنكته تأليب الرأي العام العالمي ضد دولة الاحتلال لفضح جرائمه، وإيجاد حالة من التأييد العالمي للقضية الفلسطينية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية.

وتابع "كما نزجي برقية تحية إجلال وتقدير إلى جميع أخواننا المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى من القوات المسلحة - الجيش العربي، وجميع الأجهزة الأمنية، والرحمة لشهداء الوطن جميعا الذين ضحوا بدمائهم الزكية ليبقى الأردن واحة أمن وأمان واستقرار، سائلاً المولى جل وعلا أن يحفظ الأردن أرضاً وقيادة وشعباً وأن يبقى الوطن عزيزاً شامخاً".

من جهته، قال العميد المتقاعد شاهر المعايطة، مندوبا عن مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، "إننا اليوم ونحن نحمل شرف المسؤولية لخدمة الوطن الغالي، نشعر بالفخر والاعتزاز فنحن جند أبا الحسين الذين نقدم أرواحنا رخيصة فداء للوطن، ولا نبخل عليه حتى بالأرواح"، مشيرا إلى الإنزال الجوي الذي شارك فيه جلالة الملك عبدالله الثاني لمساعدة الأهل في غزة إذ نفتخر جميعاً بقيادتنا الحكيمة التي جعلت من الأردن على مدار 25 عاما أنموذجا في الإنجاز والنهضة والتقدم.

وثمن المعايطة تخصيص يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين، مؤكدا أنها مكرمة من مكارم جلالة الملك العديدة التي تعودنا عليها.

وتحدثت رئيسة الاتحاد النسائي في الطفيلة الدكتورة حنان الخريسات، حول المنجزات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني والتي منها تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية بإعطاء أولوية لتعزيز الاستثمار والحرص على بناء اقتصاد حر وإنشاء نحو 13 ألف مشروع اقتصادي في العام الماضي، وتعزيز الهوية والثقافة الأردنية، وتحسين جودة التعليم العالي.

وأشارت الخريسات إلى جهود جلالته في الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل، ورعاية جلالته بإرادة سياسية حكيمة لعبور المرأة للمشاركة السياسية، لافتة إلى تخطي الأردن لكل التحديات، إذ نجدد البيعة والولاء للوطن والقائد.

وقالت إن الأردن في عهد جلالة الملك يواصل مسيرته الخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، حيث سعى جلالته منذ تسلم سلطاته الدستورية نحو المزيد من مأسسة الديمقراطية والتعددية والتوجه نحو تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

واستذكر متحدثون في يوم الوفاء الوطني للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، تضحيات وإنجازات قدمها المتقاعدون العسكريون، مؤكدين أنهم الرديف الحقيقي للقوات المسلحة أخوة السلاح الذين يجمعهم حب الوطن والولاء لقيادته الهاشمية، "وأن الاحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين وسام فخر تتزين به صدورنا وحافزا وداعما لنا ان نستمر في التضحيات لأجل الوطن ولقيادته الهاشمية".

من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران، جملة من المنجزات التي تحققت في عهد جلالته، ودور جلالته المحوري في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقال العوران إن هذا الوطن يستحق منا التضحيات والانجاز بقيادة هاشمية ملهمة أوصلت الأردن إلى مصاف الدول المتقدمة، وواحة أمن واستقرار، مشيرا إلى جهود جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية وحرب غزة.

وأشار المقدم المتقاعد سليم العدينات إلى جهود جلالته في تقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء في فلسطين، لافتا إلى الإنزال الجوي الذي شارك فيه جلالته لتقديم المساعدات للأشقاء في غزة.

وألقى الشاعر ممدوح الرفوع قصيدة شعرية وطنية عبر فيها عن معاني الاعتزاز والفخر بالقيادة الهاشمية التي جعلت من الأردن واحة أمن واستقرار.

وقدم طلبة مدارس المورجايت وفرقة جبال الطفيلة فقرات عبرت عن مشاعر الفرح في هذه المناسبة تغنت بالوطن والقائد.

وجابت شوارع مدينة الطفيلة مسيرة كرنفالية بالمركبات تقدمتها كوكبة من الخيالة، توشحت بأعلام الوطن وصور جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث انطلقت من دوار العيص إلى موقع الاحتفال بمنطقة البرنيس، وهي تصدح بالأغاني الوطنية، وترفع شعارات الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية .

--(بترا)

س م/م ف/رق

29/02/2024 15:18:16