المتقاعدين العسكريين تحتفي في الطفيلة باليوبيل الفضي لتسلم الملك سلطاته الدستورية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 29 شباط (بترا)- سمير المرايات- احتفت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، اليوم الخميس، في محافظة الطفيلة، باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، وعيد ميلاده الميمون، ويوم الوفاء الوطني للمتقاعدين العسكريين ويوم الوفاء والبيعة.
وقال محافظ الطفيلة الدكتور هاني الشورة، خلال رعايته الفعالية بمشاركة رسمية وشعبية وشبابية وتربوية، إن اليوبيل الفضي ليوم الوفاء والبيعة يمثل لحظة فارقة في تاريخ المملكة، وهو أكثر من مجرد مناسبة للاحتفال، حيث يؤكد على استمرار المسيرة والعهد بين العائلة الهاشمية والشعب الأردني، ونستذكر فيه جهود جلالة الملك في ترسيخ الأردن كمنارة للاستقرار والأمن والقدرة على الصمود في ظل منطقة مضطربة.
وأضاف "لقد حبانا الله عز وجل بقيادة هاشمية فذة استطاعت إبراز دور الأردن على المستوى الإقليمي والعالمي في مختلف المجالات، حتى غدا الأردن بحنكة قيادته الملهمة أنموذجاً بالتطور والنماء والازدهار فمنذ بدايات التأسيس وروايات التقدم والإنجاز تُكتب بأحرف من نور في كتاب مجد الوطن وذاكرة أيامه الخالدة لتكون شواهد على حجم الإنجاز الذي أرسى دعائمه أبناء هاشم الأبرار".
وأكد أن المواقف القومية التاريخية للأردن والأردنيين تجاه شقيقهم التوأم الفلسطيني واجب أملته عليهم روابط الدم المشترك، وأن الدور الذي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك خاصة خلال ما شاهدناه الأيام الماضية من إشراف جلالته ومشاركته المباشرة بعمل جسر الإغاثة الجوية والإنزالات الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة، إضافة إلى الجهود التي ركزت منذ 7 تشرين الأول الماضي على كشف زيف الادعاءات الإسرائيلية وجرائمهم بحق أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية والوقوف ضد التهجير القسري لأهلنا في غزة.
وأشار الشورة إلى جولات جلالة الملك الإقليمية والعالمية التي كان لها الدور الكبير في إقناع المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية ومظلومية أهلنا في غزة، إذ استطاع جلالته بحكمته وحنكته تأليب الرأي العام العالمي ضد دولة الاحتلال لفضح جرائمه، وإيجاد حالة من التأييد العالمي للقضية الفلسطينية، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية.
وتابع "كما نزجي برقية تحية إجلال وتقدير إلى جميع أخواننا المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى من القوات المسلحة - الجيش العربي، وجميع الأجهزة الأمنية، والرحمة لشهداء الوطن جميعا الذين ضحوا بدمائهم الزكية ليبقى الأردن واحة أمن وأمان واستقرار، سائلاً المولى جل وعلا أن يحفظ الأردن أرضاً وقيادة وشعباً وأن يبقى الوطن عزيزاً شامخاً".
من جهته، قال العميد المتقاعد شاهر المعايطة، مندوبا عن مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، "إننا اليوم ونحن نحمل شرف المسؤولية لخدمة الوطن الغالي، نشعر بالفخر والاعتزاز فنحن جند أبا الحسين الذين نقدم أرواحنا رخيصة فداء للوطن، ولا نبخل عليه حتى بالأرواح"، مشيرا إلى الإنزال الجوي الذي شارك فيه جلالة الملك عبدالله الثاني لمساعدة الأهل في غزة إذ نفتخر جميعاً بقيادتنا الحكيمة التي جعلت من الأردن على مدار 25 عاما أنموذجا في الإنجاز والنهضة والتقدم.
وثمن المعايطة تخصيص يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين، مؤكدا أنها مكرمة من مكارم جلالة الملك العديدة التي تعودنا عليها.
وتحدثت رئيسة الاتحاد النسائي في الطفيلة الدكتورة حنان الخريسات، حول المنجزات التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني والتي منها تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية بإعطاء أولوية لتعزيز الاستثمار والحرص على بناء اقتصاد حر وإنشاء نحو 13 ألف مشروع اقتصادي في العام الماضي، وتعزيز الهوية والثقافة الأردنية، وتحسين جودة التعليم العالي.
وأشارت الخريسات إلى جهود جلالته في الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل، ورعاية جلالته بإرادة سياسية حكيمة لعبور المرأة للمشاركة السياسية، لافتة إلى تخطي الأردن لكل التحديات، إذ نجدد البيعة والولاء للوطن والقائد.
وقالت إن الأردن في عهد جلالة الملك يواصل مسيرته الخيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، حيث سعى جلالته منذ تسلم سلطاته الدستورية نحو المزيد من مأسسة الديمقراطية والتعددية والتوجه نحو تحقيق الاستدامة في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
واستذكر متحدثون في يوم الوفاء الوطني للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، تضحيات وإنجازات قدمها المتقاعدون العسكريون، مؤكدين أنهم الرديف الحقيقي للقوات المسلحة أخوة السلاح الذين يجمعهم حب الوطن والولاء لقيادته الهاشمية، "وأن الاحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين وسام فخر تتزين به صدورنا وحافزا وداعما لنا ان نستمر في التضحيات لأجل الوطن ولقيادته الهاشمية".
من جانبه، استعرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة إعمار الطفيلة مصطفى العوران، جملة من المنجزات التي تحققت في عهد جلالته، ودور جلالته المحوري في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وقال العوران إن هذا الوطن يستحق منا التضحيات والانجاز بقيادة هاشمية ملهمة أوصلت الأردن إلى مصاف الدول المتقدمة، وواحة أمن واستقرار، مشيرا إلى جهود جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية وحرب غزة.
وأشار المقدم المتقاعد سليم العدينات إلى جهود جلالته في تقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء في فلسطين، لافتا إلى الإنزال الجوي الذي شارك فيه جلالته لتقديم المساعدات للأشقاء في غزة.
وألقى الشاعر ممدوح الرفوع قصيدة شعرية وطنية عبر فيها عن معاني الاعتزاز والفخر بالقيادة الهاشمية التي جعلت من الأردن واحة أمن واستقرار.
وقدم طلبة مدارس المورجايت وفرقة جبال الطفيلة فقرات عبرت عن مشاعر الفرح في هذه المناسبة تغنت بالوطن والقائد.
وجابت شوارع مدينة الطفيلة مسيرة كرنفالية بالمركبات تقدمتها كوكبة من الخيالة، توشحت بأعلام الوطن وصور جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث انطلقت من دوار العيص إلى موقع الاحتفال بمنطقة البرنيس، وهي تصدح بالأغاني الوطنية، وترفع شعارات الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته الهاشمية .
--(بترا)
س م/م ف/رق
29/02/2024 15:18:16
MENAFN29022024000117011021ID1107918815
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