نيوزيلندا تفرض عقوبات على مستعمرين لتورطهم في هجمات ضد الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- فرضت نيوزيلندا، اليوم الخميس، عقوبات على مستعمرين إسرائيليين، شاركوا في شن هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب وكالة (روسيا اليوم)، قال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون في بيان، اليوم الخميس، "قلق جدا إزاء الزيادة الكبيرة في أعمال العنف المتطرفة التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يزعزع الاستقرار".

وقالت الحكومة النيوزيلندية، إنها ستواصل دعم إقامة دولة فلسطينية في المستقبل ضمن حل الدولتين عن طريق التفاوض، وتحث على إنهاء الصراع الحالي واستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل عاجل.

وتتبنى نيوزيلندا موقفا ثابتا يعتبر المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي.

--(بترا)

رصد/ف ق/رق

29/02/2024 14:59:00