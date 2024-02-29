نيوزيلندا تفرض عقوبات على مستعمرين لتورطهم في هجمات ضد الفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- فرضت نيوزيلندا، اليوم الخميس، عقوبات على مستعمرين إسرائيليين، شاركوا في شن هجمات عنيفة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وبحسب وكالة (روسيا اليوم)، قال رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون في بيان، اليوم الخميس، "قلق جدا إزاء الزيادة الكبيرة في أعمال العنف المتطرفة التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يزعزع الاستقرار".
وقالت الحكومة النيوزيلندية، إنها ستواصل دعم إقامة دولة فلسطينية في المستقبل ضمن حل الدولتين عن طريق التفاوض، وتحث على إنهاء الصراع الحالي واستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط بشكل عاجل.
وتتبنى نيوزيلندا موقفا ثابتا يعتبر المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا للقانون الدولي.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
29/02/2024 14:59:00
MENAFN29022024000117011021ID1107918813
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