نقابة المهندسين تطلق مشروع إفطار صائم في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين، إطلاقها مشروع "إفطار صائم في غزة" خلال شهر رمضان المبارك، لمساعدة الأهل الصامدين والمرابطين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي همجي، وإبادة وتجويع لم تشهده البشرية عبر التاريخ.

وأكد نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، اليوم الخميس، أن النقابة ومنذ بداية العدوان الغاشم لم تألو جهدا في تنظيم الفعاليات والحملات التي تدعم صمود الأهل في غزة، وتسهم ولو بالقليل في استمرارهم بحياة كريمة، لافتا إلى أن الوضع أصبح في غاية الخطورة، حيث يواجه الآلاف من سكان غزة خطر المجاعة الوشيك.

وبين أن استمرار العدوان بهذه الوحشية يضاعف المعاناة على أهالي غزة ويعرقل وصول المساعدات الإنسانية إليهم، فضلًا عن تضاعف الاحتياجات الماسة لتوفير العلاج والدواء والمستلزمات الطبية والإيواء.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار الواجب الوطني والأخلاقي لنقابة المهندسين الأردنيين، حيث سينطلق خلال شهر رمضان المبارك وسيشمل المواد الغذائية الأساسية.

ودعا الزعبي، المهندسين والنقابيين والمواطنين إلى التفاعل مع هذا المشروع لكون قطاع غزة بحاجة ماسة لجميع أشكال الدعم في مواجهة العدوان الإسرائيلي الإجرامي الذي يتعرض له، مبينا أن التبرع للمشروع سيكون عبر المحافظ الإلكترونية وخدمة كليك، وفي مقر النقابة في الشميساني وفروعها في كافة محافظات المملكة طيلة شهر رمضان المبارك.

--(بترا)

ع ح/رق

29/02/2024 14:53:59