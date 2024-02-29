إطلاق فعاليات مسابقة مهارات المياه

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- أطلق أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، بحضور مستشار التطوير في السفارة الألمانية ماريوس رو، ومنسق مشاريع المياه في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، تريفور سيرج، فعاليات مسابقة مهارات المياه الثالثة في مركز تدريب المياه.
وبين الدويري أن مركز تدريب المياه يقوم بتنفيذ مختلف البرامج التدريبية سواء الإدارية أو الفنية واستخدام الوسائل والمعدات التقنية الحديثة بما فيها أجهزة المحاكاة الرقمية، وكذلك الإسهام بالنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع وشركات المياه من حيث تنويع خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم خاصة التعامل مع التحديات المتزايدة وإكسابهم مهارات الإدارة الكفؤة الفاعلة في إدارة مصادر المياه وخفض الفاقد وتعزيز روح التنافسية ورفع معايير الجودة.
وأضاف أن المركز سيعمل على تنفيذ برامج تدريبية لعدد من الفنيين والإداريين العاملين خاصة شركات المياه، وكذلك من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز المعرفة والمهارة لديهم وخلق قدرات فنية قادرة على التعامل مع التحديات المائية ونقلها إلى دول الجوار بما يضمن خلق قدرات قادرة على التعامل مع تحديات المياه من خلال التأهيل العلمي والعملي وبث روح التنافس من خلال التطوير الذاتي ليصل الى المستوى الإقليمي والعالمي من المعرفة والمهارة.
وأعرب الدويري عن شكره للحكومة الألمانية ممثلة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) و (GIZ) لدعمهم لهذا المركز، مؤكداً أن التعاون الأردني الألماني في تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية يعد أنموذجا للتعاون الفاعل خاصة في مواجهة التحديات المائية.
من جهته، أشاد ماريوس رو بالتعاون المشترك بين الأردن وألمانيا في مجال دعم واستدامة قطاع المياه من خلال مشاريع تقليل فاقد المياه ورفع كفاءة أنظمة التشغيل والصرف الصحي وتطوير كفاءة العاملين في القطاع سواء في المركز او شركات المياه، مؤكداً استمرار دعم الحكومة الألمانية لبرامج التدريب التي ينفذها المركز.
يشار إلى أن المركز تم إعادة تأهيله وتوسعته بالتعاون مع الحكومة الألمانية من خلال مشروع معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها وتزويد المياه المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني giz بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ .
--(بترا)
ي ع/رق
29/02/2024 14:46:49
MENAFN29022024000117011021ID1107918811
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