إطلاق فعاليات مسابقة مهارات المياه

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- أطلق أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري، بحضور مستشار التطوير في السفارة الألمانية ماريوس رو، ومنسق مشاريع المياه في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، تريفور سيرج، فعاليات مسابقة مهارات المياه الثالثة في مركز تدريب المياه.

وبين الدويري أن مركز تدريب المياه يقوم بتنفيذ مختلف البرامج التدريبية سواء الإدارية أو الفنية واستخدام الوسائل والمعدات التقنية الحديثة بما فيها أجهزة المحاكاة الرقمية، وكذلك الإسهام بالنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع وشركات المياه من حيث تنويع خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم خاصة التعامل مع التحديات المتزايدة وإكسابهم مهارات الإدارة الكفؤة الفاعلة في إدارة مصادر المياه وخفض الفاقد وتعزيز روح التنافسية ورفع معايير الجودة.

وأضاف أن المركز سيعمل على تنفيذ برامج تدريبية لعدد من الفنيين والإداريين العاملين خاصة شركات المياه، وكذلك من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز المعرفة والمهارة لديهم وخلق قدرات فنية قادرة على التعامل مع التحديات المائية ونقلها إلى دول الجوار بما يضمن خلق قدرات قادرة على التعامل مع تحديات المياه من خلال التأهيل العلمي والعملي وبث روح التنافس من خلال التطوير الذاتي ليصل الى المستوى الإقليمي والعالمي من المعرفة والمهارة.

وأعرب الدويري عن شكره للحكومة الألمانية ممثلة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) و (GIZ) لدعمهم لهذا المركز، مؤكداً أن التعاون الأردني الألماني في تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية يعد أنموذجا للتعاون الفاعل خاصة في مواجهة التحديات المائية.

من جهته، أشاد ماريوس رو بالتعاون المشترك بين الأردن وألمانيا في مجال دعم واستدامة قطاع المياه من خلال مشاريع تقليل فاقد المياه ورفع كفاءة أنظمة التشغيل والصرف الصحي وتطوير كفاءة العاملين في القطاع سواء في المركز او شركات المياه، مؤكداً استمرار دعم الحكومة الألمانية لبرامج التدريب التي ينفذها المركز.

يشار إلى أن المركز تم إعادة تأهيله وتوسعته بالتعاون مع الحكومة الألمانية من خلال مشروع معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها وتزويد المياه المنفذ من قبل التعاون الدولي الألماني giz بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ .

--(بترا)

ي ع/رق

29/02/2024 14:46:49