أوكسفام: خطر الإبادة الجماعية في غزة بات حقيقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- قالت منظمة "أوكسفام" الخيرية، اليوم الخميس، إن خطر الإبادة الجماعية في غزة بات حقيقة.

وأضافت المنظمة بحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، "نشعر بالصدمة إزاء التقارير التي تفيد باستشهاد العشرات في غزة أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية.

وأكدت المنظمة "تعمد إسرائيل استهداف المدنيين بعد تجويعهم"، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية.

--(بترا)

رصد/ف ق/رق

29/02/2024 14:42:29