أوكسفام: خطر الإبادة الجماعية في غزة بات حقيقة

أوكسفام: خطر الإبادة الجماعية في غزة بات حقيقة
التاريخ
2/29/2024 2:41:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- قالت منظمة "أوكسفام" الخيرية، اليوم الخميس، إن خطر الإبادة الجماعية في غزة بات حقيقة.
وأضافت المنظمة بحسب وكالة يورونيوز الأوروبية، "نشعر بالصدمة إزاء التقارير التي تفيد باستشهاد العشرات في غزة أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية.
وأكدت المنظمة "تعمد إسرائيل استهداف المدنيين بعد تجويعهم"، مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية.
--(بترا)
رصد/ف ق/رق
29/02/2024 14:42:29
MENAFN29022024000117011021ID1107918810
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