الطاقة: إجراءات للتغلب على تحديات التوسع في توليد الطاقة المتجددة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- أكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات بالتعاون مع الشركاء المعنيين في القطاع، لمواجهة تحديات عملية التوسع في توليد الطاقة المتجددة، وصولا إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة مع الوفاء بالتزامات الأردن المناخية.

جاء ذلك خلال افتتاحها اليوم الخميس، ورشة العمل الوطنية الأولى لبرنامج "مينالينكس" بعنوان " تحديد نطاق الأولويات الوطنية ضمن برنامج التطوير الطموح لمشاريع الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل بين القطاعات المستهلكة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ".

وقالت العزام إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تمثلت بدراسات تعزيز الشبكة الكهربائية، والتوجه نحو الشبكات الذكية، وإيجاد حلول التخزين كمشروع تخزين الكهرباء بواسطة المياه، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد كامل دراسات الجدوى التفصيلية لهذا المشروع.

وبينت أن من الإجراءات أيضا متابعة الربط الكهربائي مع دول الجوار ودراسة تطوير البنية التحتية القائمة، والبدء بتطبيق نظام التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن بشكل اختياري، لتقليص الكلف على بعض القطاعات، معلنة أنه سيجري التحول إلى تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن إلزاميا بعد الانتهاء من تركيب العدادات الذكية بشكل كامل.

ولفتت إلى إنجازات الأردن في تحقيق التنمية المستدامة، إذ أصبحت الطاقة المتجددة تغطي ما يقارب 27 بالمئة من استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية خلال العام 2022، وجاري العمل على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030 حسب الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة (2020-2030).

من جهته، أكد المساعد الرئيسي لرئيس الاستدامة في الجمعية العلمية الملكية المهندس وليد شاهين، أن مشروع مينالينكس الذي ينفذه المركز الوطني لبحوث الطاقة في الجمعية العلمية الملكية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الأردن، سيقدم الدعم الفني ودعم سياسات قطاع الطاقة وتقديم التدريب لتعزيز التكامل بين الطاقات المتجددة والشبكة الكهربائية وتطوير الشبكات الذكية واستخداماتها من قبل القطاعات المختلفة في الأردن كقطاعي الصناعة والأبنية.

و يأتي هذا البرنامج الإقليمي الذي تشارك في تنفيذه إلى جانب الأردن مصر والمغرب وتونس وتركيا من خلال المبادرة الدولية للمناخ والممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي بهدف دعم التكامل بين قطاعات الطاقة المختلفة، وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة للمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ونظم الورشة مشروع مينالينكس بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية من خلال المركز الوطني لبحوث الطاقة، وبالتعاون مع شركة الاستشارات الألمانية Guidehouse Energy Germany(GmbH)، بهدف اختيار المواضيع الرئيسية التي يستهدفها البرنامج خلال مدة تنفيذه في السنوات الـ6 القادمة (2023-2029)، وبما يتوافق مع الأولويات الوطنية الواردة في الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020-2030 التي تعدها وزارة الطاقة، وأدارت الورشة مديرة المشروع في الأردن المهندسة سوسن بوارش.

--(بترا)

م ف/مف/رق

29/02/2024 14:19:32