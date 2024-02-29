روسيا: ارتفاع إنتاج النفط إلى 9.5 برميل نفط يوميا

روسيا: ارتفاع إنتاج النفط إلى 9.5 برميل نفط يوميا
التاريخ
2/29/2024 2:41:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
موسكو 29 شباط (بترا)- أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن إنتاج بلاده من النفط ارتفع إلى ما يقارب 9.5 مليون برميل يوميا.
وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي "إن روسيا لا تفكر في فرض حظر على صادرات الديزل، وإن الحظر على صادرات البنزين قد يوقف في أي لحظة إذا تشبعت السوق، مشيرا إلى أن روسيا تنتج ما يقارب من 9.5 مليون برميل نفط يوميا".
وأعلنت الحكومة الروسية في وقت سابق، حظر تصدير البنزين إلى الخارج لمدة 6 أشهر بدءا من آذار.
--(بترا)
س ح/ ف ج
29/02/2024 14:07:56
MENAFN29022024000117011021ID1107918808
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