روسيا: ارتفاع إنتاج النفط إلى 9.5 برميل نفط يوميا

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 29 شباط (بترا)- أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن إنتاج بلاده من النفط ارتفع إلى ما يقارب 9.5 مليون برميل يوميا.

وقال نوفاك خلال مؤتمر صحفي "إن روسيا لا تفكر في فرض حظر على صادرات الديزل، وإن الحظر على صادرات البنزين قد يوقف في أي لحظة إذا تشبعت السوق، مشيرا إلى أن روسيا تنتج ما يقارب من 9.5 مليون برميل نفط يوميا".

وأعلنت الحكومة الروسية في وقت سابق، حظر تصدير البنزين إلى الخارج لمدة 6 أشهر بدءا من آذار.

--(بترا)

س ح/ ف ج

29/02/2024 14:07:56