المهندسين تمدد فترة تسديد اشتراكات أعضائها

المهندسين تمدد فترة تسديد اشتراكات أعضائها
التاريخ
2/29/2024 2:41:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 شباط (بترا)- قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، تمديد فترة دفع الاشتراكات السنوية حتى نهاية شهر آذار المقبل.
وقال المجلس في تصريح اليوم الخميس، إن هذا التمديد سيكون دون فرض أي رسوم إضافية؛ مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وانعكاساتها السلبية على المهندسين المنتسبين للنقابة.
--(بترا)
ع ح/ف ج
29/02/2024 14:03:47
MENAFN29022024000117011021ID1107918807
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