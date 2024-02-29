المهندسين تمدد فترة تسديد اشتراكات أعضائها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، تمديد فترة دفع الاشتراكات السنوية حتى نهاية شهر آذار المقبل.

وقال المجلس في تصريح اليوم الخميس، إن هذا التمديد سيكون دون فرض أي رسوم إضافية؛ مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وانعكاساتها السلبية على المهندسين المنتسبين للنقابة.

--(بترا)

ع ح/ف ج

29/02/2024 14:03:47