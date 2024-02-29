المبيضين يهنئ بذكرى تعريب قيادة الجيش العربي وعيد تأسيس الإذاعة الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 شباط (بترا)- هنأ وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، بالذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، والعيد الخامس والستين لتأسيس الإذاعة الأردنية، واللذان يصادفان في الأول من آذار كل عام.

وقال المبيضين خلال مداخلة هاتفية اليوم الخميس، في برنامج البث المباشر الذي يحتفل باليوبيل الذهبي لإطلاقه: "الأردنيون في آذار عاشوا أجمل لحظاتهم وتاريخهم المجيد من معركة الكرامة وقبلها تعريب قيادة الجيش العربي".

وأشار إلى الأدوار الوطنية والتاريخية للإذاعة الأردنية وبرنامج البث المباشر خلال العقود الماضية من تاريخ الأردن، "إذ كانا في زمن النصر والحرب والسلام، فطوبى لهذا الصوت والمنبر الذي حظي بتكريم من جلالة الملك عبدالله الثاني كأول وسيلة إعلامية تحصل على وسام ملكي".

واستعرض المبيضين تاريخ انطلاق الإذاعة الأردنية في رام الله، ونقلها إلى عمان ثم افتتاحها رسميا عام 1959 من قبل جلالة الملك الحسين بن طلال - طيب الله ثراه-، مشيرا إلى أن الإذاعة كانت شاهدة على زمن وحدة الضفتين الشرقية والغربية، والنهضة العربية مثلما كانت بقية المؤسسات الأردنية في هذا السياق العروبي.

وأشاد بدور المذيعين المؤسسين الأوائل للإذاعة الأردنية ومن ضمنهم، وزير الإعلام الراحل صلاح أبو زيد الذي كان أول من صدح صوته بـ "هنا عمان"، مثنيا على جهود مدراء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأوائل والقامات الإعلامية التي تعاقبت عليها.

ولفت المبيضين إلى أن القيادة الهاشمية كانت وما تزال تستمع من خلال برنامج البث المباشر على الإذاعة الأردنية إلى هموم الشعب وآرائهم وتطلعاتهم، إذ كان جلالة الملك الحسين بن طلال - طيب الله ثراه- ومن بعده جلالة الملك عبدالله الثاني يتداخلان بشكل مباشر مع قضايا المواطنين عبر البرنامج.

--(بترا)

هـ أ /م ف/اح

29/02/2024 14:10:01